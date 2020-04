Les élus corses face au Covid-19 : une visioconférence avec le Premier ministre

Outre le Premier ministre, la visio conférence devrait réunir la ministre de la cohésion des territoires, le ministre de la Santé et des Solidarités, le président du Conseil exécutif de Corse, le président de l’Assemblée de Corse, les députés et les sénateurs de la Corse, les maires de Bastia et d’Aiacciu ainsi que les présidentes des associations des maires de Corse-du-Sud et de Haute-Corse





Le Conseil exécutif de Corse a aussi proposé que les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse se joignent à cette réunion qui devait être " l’occasion pour le Conseil exécutif de Corse d’insister sur l’indispensable prise en compte des spécificités de l’île dans ces trois domaines essentiels, ceci pour permettre de définir les réponses les plus adaptées et les plus efficaces pour la Corse et les Corses dans les domaines suivants : sanitaire, économique et social. "