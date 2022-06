Les élèves de l'école de Cardo à la découverte des vignes du domaine de Casta

« C’est la première fois que je vois comment on fait du vin et de l’huile », s’émerveille Angelina, 10 ans, élève de la classe de CE2, CM1, CM2 de l’école de Cardo. Emmenés par les jeunes agriculteurs, l’écolière et ses 19 camarades sont allés à la découverte de l’exploitation du domaine Casta situé dans le Nebbiu, ce lundi 13 juin. « Une dizaine de fois chaque année depuis huit ans, l’opération Agri’gusti permet aux scolaires corses de venir à la rencontre des agriculteurs lors de sorties scolaires », explique Myriam Ghezzal déléguée régionale des jeunes agriculteurs de corse, à l’initiative de cette journée.



Au programme de cette sortie scolaire, balade dans les vignes, récolte du blé, visite du pressoir à olives, des caves mais aussi des jeux olfactifs pour reconnaître les condiments, les plantes et légumes. « On nous a fait sentir de l’immortelle, de la cannelle, de l’ail, de la lavande et j’ai tout deviné », s’enthousiaste Angelina qui a pour seule déception de ne pas avoir pu goûter le raisin : « il n’était pas mûr. On nous a dit que pour fabriquer le vin il fallait le ramasser en septembre », poursuit la petite fille qui a sans aucun doute retenu la leçon du jour.

Apprendre la saisonnalité des produits, c’est un des objectifs des jeunes agriculteurs et de cette journée Agri’gusti organisée dans un domaine certifié biologique. « Les enfants sont très intéressés par nos métiers. Chaque année on le voit, ils posent beaucoup de questions, sont curieux… surtout les élèves qui ne vivent pas dans le rural et qui connaissent beaucoup moins le monde agricole », assure Myriam Ghezzal.



Ce n’est pas Remi Casta, vigneron qui accueille les élèves de Cardo en ce jour, qui dira le contraire. « Nous avons pour devoir de sensibiliser les enfants à ce qui se fait autour de chez eux, dans leur territoire. Ils voient que nous travaillons dehors, que nous sommes notre propre patron, que nous aimons ce que nous faisons et que nous le faisons avec passion. C’est une façon pour nous de militer et de leur donner, pourquoi pas, envie d’intégrer plus tard nos métiers. »

Au vu de leur enthousiasme, le viticulteur espère au moins que si elle n’a pas suscité de vocations, cette journée restera dans les mémoires des enfants.