Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026


La rédaction le Mercredi 27 Août 2025 à 12:38

À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, la porte-parole du Gouvernement a annoncé que les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains.



(Photo : Archives Michel Luccioni)
C'est désormais officiel : les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.

Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du Gouvernement, Sophie Primas, a annoncé que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en charge des élections, a présenté un décret fixant ces dates. 

En 2020, les élections municipales étaient déjà prévu les 15 et 22 mars, mais le second tour avait dû être reporté au 28 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le décret entérinant ces dates doit être publié prochainement au Journal Officiel.
 




