Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026

C'est désormais officiel : les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.



Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du Gouvernement, Sophie Primas, a annoncé que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en charge des élections, a présenté un décret fixant ces dates.



En 2020, les élections municipales étaient déjà prévu les 15 et 22 mars, mais le second tour avait dû être reporté au 28 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.



Le décret entérinant ces dates doit être publié prochainement au Journal Officiel.

