Les éditeurs corses réinvestissent la place Foch

Cela faisait dix ans que l’évènement n’avait pas pu avoir lieu le matin sur la place Foch. Le marché déplacé place Campinchi, les éditeurs corses ont désormais la journée entière pour présenter leurs livres aux insulaires mais aussi aux lecteurs de passage. « Nous avons ainsi pu profiter de l’affluence du marché » se réjouit Bernard Biancarelli, directeur éditorial des éditions Albiana et trésorier de l’association. « Cette année, il y a beaucoup moins de touristes mais les ajacciens sont au rendez-vous et j’en suis ravie » note Simone Guerrini, quatrième adjointe à la mairie d’Ajaccio en charge de la culture et du patrimoine.



Au total, une dizaine d’éditeurs s’est donc réunie pour faire partager la production littéraire insulaire, qu’elle soit en langue corse ou en français. Et celle-ci est bien plus variée que l’on ne pourrait le croire : « Guides de randonnée, livres de photos, de cuisine, essais historiques, production jeunesse... La gamme est très étendue » indique Bernard Biancarelli. « Nous venons montrer les nouveautés mais aussi le fond » précise t-il. « Il y a une production riche, c’est important qu’elle soit montrée » renchérit Simone Guerrini.



« Prenez des livres parce que la seconde vague arrive ! » lance Bernard Biancarelli sur le ton de la plaisanterie. « Blague à part, il faut profiter de ces moments pour se reconstruire, et le livre peut être un outil » conseille t-il. Une reconstruction dont la profession, éprouvée par la crise, a elle aussi besoin : « C’est une crise grave pour eux » confie Simone Guerrini, « ils rencontrent des difficultés, mais ils continuent à se battre et nous avons été à leurs côtés. C’est un pan de la culture très important qu’il ne faut pas négliger, et une manifestation qui compte ». En effet, les journées du livre sont un rendez-vous incontournable des lecteurs insulaires depuis près de trente ans.



Aux cotés des éditeurs, une vingtaine d’auteurs sera présente tout au long de la journée pour dédicacer, rencontrer, échanger avec les lecteurs. Et pour ceux qui auraient manqué l’événement, l’association organisera bientôt d’autres manifestations. Prochaine en date, le 12 août, toujours à Ajaccio.