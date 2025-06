Les écoliers de Miomo et Figarella sensibilisés à la protection de l’environnement

Sensibiliser les plus jeunes aux défis environnementaux. C’était, encore, l’objectif de l’Office de l’Environnement de la Corse à travers la 19e édition de CAP Mer (connaître, protéger et aimer la mer).

Pendant deux jours, les classes des écoles primaires de Miomo et Figarella ont accueilli neuf ateliers consacrés au milieu marin.

“Le but, c’est de présenter des ateliers à tous les élèves de l’école”, explique Joseph Salvini, chef du service sensibilisation et éducation à l’environnement au sein de l’Office de l’Environnement de la Corse. “On essaie de trouver une diversité d'acteurs et d'ateliers pour avoir une approche des différents thèmes liés au milieu marin, que ce soit sa protection, ses richesses, mais aussi ses fragilités.”

Cette année, plusieurs structures, à travers leurs intervenants, ont animé les ateliers pour les enfants, comme la station de recherche Stareso, l’Université de Corse avec sa plateforme Stella Mare, ou bien encore l’association Mare Vivu.







“On a abordé le crabe bleu, les cétacés, particulièrement le rorqual, les oiseaux marins, et des plongeurs ont même animé un atelier de découverte des fonds marins avec un jeu de l’oie”. “Le but, c’est qu’ils apprennent tout en s’amusant. C’est intéressant parce que non seulement les enfants sont attentifs, mais les enseignants le sont aussi”, indique Joseph Salvini. “On voit aussi que les enfants racontent à leurs parents les ateliers auxquels ils ont participé, et on arrive à toucher plein de personnes à la fois à travers eux. L’idée, c’est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre, et c’est l’objectif qu’on s'est donné à travers ces deux journées.” Il ajoute : “On constate que beaucoup de jeunes ont déjà connaissance de certains types d’espèces, notamment d’animaux qui font partie de leur environnement comme les goélands. C’est un travail qui a déjà commencé.”





Nettoyage de la plage de Miomo





Après les ateliers en classe, l’opération s’est poursuivie en extérieur avec un nettoyage de la plage de Miomo. Répartis en plusieurs groupes, les élèves ont ramassé à tour de rôle les déchets abandonnés sur le sable. “Pendant qu’un groupe nettoyait la plage, les autres élèves participaient à des ateliers sur la plongée, sur les tortues marines, et sur l’identification des déchets.” Avec cette action, l’Office de l’Environnement de la Corse a souhaité continuer la sensibilisation auprès des enfants. “C’est essentiel de leur montrer que tous les déchets qu’on trouve sur la plage viennent de la mer, mais que la cause est humaine. C’est quelque chose qu’ils ont déjà bien intégré.”



L’objectif était aussi de présenter le danger des micros-plastiques. “On leur fait comprendre que les micros-plastiques ne se voient pas sur le sable, mais qu’ils sont bien présents. On ramasse des canettes, des morceaux de plastique, mais il y a autre chose sur les plages qu’on voit moins. Mais c’est un niveau de compréhension qu’ils ont aussi, et on est déjà sur la bonne voie. L’important, c’est qu’ils en prennent connaissance, parce que ce seront eux qui continueront, dans quelques années le travail que nous avons entrepris."