Les différents types de moustiquaires : plissée, enroulable, fixe… laquelle est faite pour vous ?

L’été rime avec plaisir et avec lui, le plaisir des longues soirées sur la terrasse, des fenêtres grandes ouvertes pour aérer et rafraîchir l’intérieur. Malheureusement, le retour des beaux jours marque aussi celui des moustiques. Pour se prémunir des piqûres tout en profitant de l’air frais, la moustiquaire reste la solution la plus efficace et la plus durable. Mais face à la variété des modèles disponibles, comment s’y retrouver ? Voici un guide complet pour choisir la moustiquaire la plus adaptée à ses besoins, à son budget et à ses habitudes de vie.

Parmi les options les plus pratiques, on trouve le volet roulant solaire avec moustiquaire intégrée . Ce système 2-en-1 allie protection solaire, isolation et barrière anti-insectes. La moustiquaire est dissimulée dans le coffre du volet et se déroule uniquement en cas de besoin. Invisibilité, automatisation et simplicité d’utilisation en font un choix haut de gamme.

Ce type de moustiquaire convient parfaitement pour ceux qui recherchent une solution esthétique, durable et à faible entretien. Le fait que le volet roulant fonctionne à l’énergie solaire est un atout supplémentaire. Aucun raccordement électrique n’est requis, ce qui facilite la pose, même sur des ouvertures éloignées des sources d’alimentation.

La moustiquaire plissée est un modèle à la fois design et fonctionnel. Son tissu se plie en accordéon, sans enrouleur ni ressort, ce qui lui permet une meilleure résistance et de s’adapter aux grands passages comme les baies vitrées, portes-fenêtres ou vérandas. C’est une solution idéale pour les zones de passage fréquent.

Son installation se fait sans gros travaux et son encombrement est minimal lorsqu’elle est repliée. Cependant, son prix est généralement plus élevé que celui d’une moustiquaire enroulable ou fixe. Elle demande aussi un entretien régulier pour assurer le bon glissement des rails, notamment en cas d’exposition à la poussière ou à l’humidité.

La moustiquaire enroulable est l’un des modèles les plus répandus. Elle fonctionne comme un store : elle se déroule verticalement pour les fenêtres, ou latéralement pour les portes. Elle est discrète, facile à manipuler, et se range dans un coffre lorsqu’elle n’est pas utilisée, ce qui la protège de l’usure et prolonge sa durée de vie.

C’est une excellente option pour les ouvertures standards. Elle séduit par son bon rapport qualité-prix, sa facilité d’usage et son efficacité. Des versions sur mesure existent également pour s’adapter aux ouvertures hors format.

La moustiquaire fixe est la plus simple de toutes. Composée d’un cadre rigide (généralement en aluminium ou en PVC) dans lequel est tendu un filet, elle est conçue pour rester en place toute l’année. Elle est idéale pour les fenêtres peu utilisées, comme celles d’une salle de bains, d’un grenier ou d’une chambre d’amis.

Elle est simple à installer, souvent sans outils complexes, et constitue une solution économique. Son principal inconvénient est qu’elle ne peut pas être ouverte ou refermée : elle bloque l’accès à la fenêtre tant qu’elle est en place. Certaines personnes choisissent de la démonter pendant l’hiver, bien que ce ne soit pas obligatoire.

Selon la configuration de l’habitation et les besoins, d’autres modèles peuvent aussi vous convenir.

En voici quelques exemples :

• La moustiquaire aimantée : ce modèle se colle directement sur l’encadrement grâce à des bandes aimantées. Très simple à installer, c’est une moustiquaire pratique qui convient parfaitement aux locataires ou aux budgets serrés.

• La moustiquaire rideau : constituée de bandes souples, elle permet de passer à travers. Les bandes se remettent ensuite en place après chaque passage. C’est un modèle parfait pour les enfants ou les animaux.

• La moustiquaire sur cadre coulissant : elle glisse sur un rail comme pour une baie vitrée. C’est un bon choix pour les grandes surfaces vitrées ou les vérandas.

Choisir sa moustiquaire doit faire l’objet d’un petit moment de réflexion. Plusieurs critères sont à prendre en compte au moment de trouver le bon modèle, comme la fréquence d’usage, le type d’ouverture, le budget ou encore les contraintes esthétiques. Le volet roulant solaire avec moustiquaire intégrée reste un excellent investissement au moment de rénover ses fenêtres. En revanche, une moustiquaire fixe peut suffire lorsqu’on bénéficie d’un petit budget et que l’on cherche une solution simple ou pour une fenêtre peu utilisée. Pour une porte-fenêtre utilisée tous les jours, la plissée ou l’enroulable s’imposent comme des valeurs sûres.