Les communes et EPCI corses ont globalement une bonne santé financière

C’est une analyse qui s’appuie sur la solvabilité, le poids de l’endettement et les marges de manœuvre budgétaires pour établir un baromètre de la santé financière des collectivités locales françaises. Depuis six ans, l’AFL, la banque des collectivités locales, s’astreint chaque année à noter les communes, intercommunalités, départements et régions.



« Nous avons commencé à faire notre métier de banquier des collectivités territoriales en mai 2015 », indique Yann Doyen, directeur des engagements, en précisant que l’établissement, compte aujourd’hui 1131 membres, dont trois en Corse : la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, Monaccia d’Aullène et San Gavino di Fium’Orbu.Le dispositif de notation, à l’origine communiqué aux collectivités actionnaires, a ensuite été élargi. « Puisque nous notons l’ensemble des collectivités, on récupère l’ensemble des comptes via le ministère des Finances. Tous les ans nous avons une vue globale sur la santé financière des collectivités locales françaises », souligne le directeur des engagements. « Cela vient compléter d’autres travaux menés par la Cour des comptes ou l’Observatoire des finances locales », ajoute-t-il en détaillant que la note attribuée par l’AFL va de 1 à 7, 1 correspond à la meilleure note, 7 à la plus dégradée.



Dans les enseignements 2024, au niveau national, deux ensembles se distinguent. « Les communes et les groupements à fiscalité propre sont globalement sur des trajectoires favorables. Mais les départements et les régions qui souffrent », dévoile Yann Doyen. Une tendance générale dans laquelle s’inscrit pleinement la Corse. Les communes insulaires obtiennent en effet une note moyenne de 2,79, légèrement meilleure que la moyenne nationale, fixée à 2,82. Les plus petites, de moins de 500 habitants, se situent même à 2,65, un résultat qualifié « d’excellent ».



Les intercommunalités suivent pour leur part un schéma proche. Les communautés d’agglomération – la CAPA et la CAB - obtiennent en 2024 une note de 3,02, contre 3 au niveau national, tandis que les communautés de communes connaissent une amélioration progressive depuis 3 ans, passant de 3,34 à 3,08, un score à rapprocher de la moyenne française de 3,04.



L’écart avec la moyenne apparaît surtout pour les communes de plus de 10 000 habitants. Sur l’île, leur note moyenne s’établit à 4,25, alors qu’elle est de 3,33 sur le continent. « Les communes corses de grande taille présentent une situation financière moyenne, un peu moins bonne que les autres », analyse Yann Doyen en nuançant toutefois : « Mais en Corse, il n’y a que 3 voire 4 communes de plus de 10 000 habitants, cette moyenne n’est donc pas vraiment significative ».

