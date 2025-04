Les collégiens de Saint-Joseph à Bastia en immersion culturelle à Barcelone

ls étaient 25 élèves de 3e à prendre la route vers Barcelone début avril. Encadrés par leur CPE Christelle Elisabeth, leur professeure d’espagnol Bénédicte Duprat, leur professeure de mathématiques Malory Paoli et leur professeur de langue et culture corse Ghjuvan Francè Mattei, les collégiens de Saint-Joseph ont vécu une semaine riche en expériences.



Hébergés en familles d’accueil dans la région barcelonaise, ils ont pu vivre au rythme de leurs hôtes, perfectionner leur espagnol et s’imprégner des coutumes locales. Cette immersion a été l’un des points forts du séjour, favorisant des échanges authentiques et une ouverture à la culture catalane.

Le programme, dense et varié, leur a permis de découvrir les sites emblématiques de la capitale catalane : la majestueuse Sagrada Familia, les ruines antiques d’Ampurias, le musée du FC Barcelone, ou encore les ruelles chargées d’histoire du Barrio Gótico et du quartier d’El Born. Un atelier de cuisine dédié à la paella a aussi ravi les papilles des élèves, qui ont mis la main à la pâte avec enthousiasme. Entre apprentissages, jeux de piste et découvertes culturelles, le séjour a marqué les esprits. Les élèves sont revenus enchantés, riches de souvenirs et plus motivés que jamais dans leur apprentissage de l’espagnol.



Ce voyage, véritable tremplin vers l’ailleurs, s’inscrit dans une volonté plus large de former des jeunes citoyens curieux, ouverts sur le monde et solidaires. Un objectif pleinement atteint, à en croire les sourires ramenés de Barcelone.