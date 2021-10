Les collectifs de défense des ‘’prisonniers politiques’’ corses jouent la carte de l’Unità Strategica

Ils étaient près d’une centaine ce mercredi 20 octobre à se réunir devant la sous-préfecture de Corte pour annoncer « une journée historique », celle de la création d’Unità Strategica. Cette union regroupe plusieurs collectifs de soutien aux ‘’prisonniers politiques’’ corses. Aiutu paisani, le comité de soutien à Yvan Colonna, l’Ora di u Ritornu, Patriotti et Sulidarità veulent faire « front commun contre la répression de l’Etat français contre les patriotes corses ».



Au micro, Jean Philippe Antolini, membre de l’unité nouvellement créée, balaie les divergences opposant parfois certains collectifs : « Nous n’avons qu’un seul ennemi, c’est l’Etat français ! ». Une convergence des idées caractérisée par des revendications précises. Tous veulent une libération immédiate ‘’des prisonniers politiques’’ corses dans l’esprit des amnisties accordées en 1981, 1982 et 1989, l’arrêt des poursuites judiciaires pour ces mêmes ‘’prisonniers politiques’’ et le retrait des amendes et des inscriptions au dossier FIJAIT (Fichier des auteurs d’infractions terroristes) de la totalité d’entre eux. « Nous ne sommes pas des terroristes islamistes ! », scande Jean-Philippe Antolini.



Au-delà de la valeur symbolique d’une telle union, les membres de l’unité veulent organiser leur réflexion et leurs actions pour envoyer un message fort : « l’unité populaire se dresse face à l’intransigeance étatique française ». Des actions, il y en aura. « Dans les semaines et les mois à venir » confie Jean-Philippe Antolini. La première d’entre elles est tournée vers les instances politiques insulaires.