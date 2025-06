Les collectifs antimafia saluent la création d’un pôle contre le crime organisé en Corse

Un espoir sous conditions

La création du pôle anticriminalité n’aura d’impact que si elle s’accompagne d’un engagement concret, préviennent les collectifs. « Si M. Darmanin respecte sa parole et engage effectivement le recrutement du personnel indispensable, alors oui, on aura franchi un pas dans l’histoire criminelle de la Corse », affirme Jérôme Mondoloni. Il évoque une perspective inédite : « Ce pôle va renforcer de manière très importante l’efficacité des enquêtes sur le terrain. Cela peut donner au parquet de Bastia une capacité d’action que la Corse n’a jamais connue. » Mais les deux représentants des collectifs appellent à ne pas céder à l’illusion de résultats immédiats. « Il faudra deux ou trois ans pour que ce pôle donne la pleine mesure de ses possibilités », avertit Jérôme Mondoloni, Enfin, les deux collectifs réitèrent l’importance d’inclure les crimes de sang dans la politique du repenti, et d’intensifier les saisies patrimoniales. « Il faut s’attaquer au portefeuille des voyous. »



Pour Léo Battesti, les incendies criminels de Calvi témoignent d’un climat de plus en plus inquiétant : « C’est une provocation terrible. On est dans une espèce de Far West. Il n’y a pas de respect de la loi. On ne peut pas fonctionner en société sans le respect du droit. Aujourd’hui, c’est le plus fort, le plus cynique, qui triomphe. » À ses yeux, le défi est immense, et les réactions insuffisantes : « À Calvi, 7 ou 8 bateaux ont brûlé, et ça ne provoque rien. Les gens deviennent fatalistes. Ils ne croient plus aux solutions. »



Pour les collectifs, la création de ce pôle ne suffira pas si elle ne s’accompagne pas d’un changement profond de paradigme. “Il faut s’attaquer au système, pas seulement aux symptômes”, martèle Léo Battesti. Et Jérôme Mondoloni de conclure : “Si les moyens sont au rendez-vous, alors oui, on aura franchi un pas historique. Mais ce pas doit mener quelque part.”