Les cambriolages en nette diminution en Corse-du-Sud


La rédaction le Lundi 20 Octobre 2025 à 10:59

Selon le bilan dévoilé par la préfecture de Corse-du-Sud il y a quelques jours, seulement 73 cambriolages ont été recensés entre juin et août, contre 87 sur la même période en 2024, marquant une baisse notable dans le département.



(Photo d'illustration)
« Grâce à la mobilisation exemplaire de nos forces de l'ordre et aux renforts déployés fin juin, nous enregistrons une baisse significative des cambriolages cet été en Corse-du-Sud ». Il y a quelques jours, la préfecture s’est félicitée de chiffres prometteurs sur ses réseaux sociaux.
 
Selon son bilan, seulement 73 cambriolages ont en effet été recensés entre juin et août 2025, contre 87 sur la même période en 2024. La tendance est particulièrement marquée en juillet et en août, avec respectivement 24 faits constatés (contre 35 l’an dernier) et 19 (contre 39 en 2024).
 
Des chiffres relativement faibles et en diminution, qui s’inscrivent dans une dynamique déjà observée sur l’île. Dans une étude publiée en 2023, l’INSEE soulignait déjà que la Corse enregistrait le taux de cambriolages le plus bas de France métropolitaine, avec seulement 1,3 cambriolage ou tentative pour 1 000 logements en 2022. Soit quatre fois moins que sur le continent. Selon les auteurs de l’étude, la faible densité de population et le caractère insulaire de la région pourraient notamment expliquer ces bons résultats, même si les communes urbaines demeurent toutefois plus exposées à ce type d’infractions. En outre, depuis 2016, l’INSEE relevait que le nombre de cambriolages a reculé en Corse bien plus fortement que dans l’Hexagone.
 
Après cet été positif en Corse-du-Sud, la préfecture salue « l'efficacité du dispositif estival renforcé : patrouilles intensifiées, présence accrue sur le terrain et coordination  optimale entre gendarmerie et police nationale », tout en appelant les habitants à maintenir la vigilance. 




