Les cambriolages en nette diminution en Corse-du-Sud

« Grâce à la mobilisation exemplaire de nos forces de l'ordre et aux renforts déployés fin juin, nous enregistrons une baisse significative des cambriolages cet été en Corse-du-Sud ». Il y a quelques jours, la préfecture s’est félicitée de chiffres prometteurs sur ses réseaux sociaux.
Selon son bilan, seulement 73 cambriolages ont en effet été recensés entre juin et août 2025, contre 87 sur la même période en 2024. La tendance est particulièrement marquée en juillet et en août, avec respectivement 24 faits constatés (contre 35 l’an dernier) et 19 (contre 39 en 2024).
Des chiffres relativement faibles et en diminution, qui s’inscrivent dans une dynamique déjà observée sur l’île. Dans une étude publiée en 2023, l’INSEE soulignait déjà que la Corse enregistrait le taux de cambriolages le plus bas de France métropolitaine, avec seulement 1,3 cambriolage ou tentative pour 1 000 logements en 2022. Soit quatre fois moins que sur le continent. Selon les auteurs de l’étude, la faible densité de population et le caractère insulaire de la région pourraient notamment expliquer ces bons résultats, même si les communes urbaines demeurent toutefois plus exposées à ce type d’infractions. En outre, depuis 2016, l’INSEE relevait que le nombre de cambriolages a reculé en Corse bien plus fortement que dans l’Hexagone.
Après cet été positif en Corse-du-Sud, la préfecture salue « l'efficacité du dispositif estival renforcé : patrouilles intensifiées, présence accrue sur le terrain et coordination optimale entre gendarmerie et police nationale », tout en appelant les habitants à maintenir la vigilance.
Selon son bilan, seulement 73 cambriolages ont en effet été recensés entre juin et août 2025, contre 87 sur la même période en 2024. La tendance est particulièrement marquée en juillet et en août, avec respectivement 24 faits constatés (contre 35 l’an dernier) et 19 (contre 39 en 2024).
Des chiffres relativement faibles et en diminution, qui s’inscrivent dans une dynamique déjà observée sur l’île. Dans une étude publiée en 2023, l’INSEE soulignait déjà que la Corse enregistrait le taux de cambriolages le plus bas de France métropolitaine, avec seulement 1,3 cambriolage ou tentative pour 1 000 logements en 2022. Soit quatre fois moins que sur le continent. Selon les auteurs de l’étude, la faible densité de population et le caractère insulaire de la région pourraient notamment expliquer ces bons résultats, même si les communes urbaines demeurent toutefois plus exposées à ce type d’infractions. En outre, depuis 2016, l’INSEE relevait que le nombre de cambriolages a reculé en Corse bien plus fortement que dans l’Hexagone.
Après cet été positif en Corse-du-Sud, la préfecture salue « l'efficacité du dispositif estival renforcé : patrouilles intensifiées, présence accrue sur le terrain et coordination optimale entre gendarmerie et police nationale », tout en appelant les habitants à maintenir la vigilance.
-
Météo : La Corse en vigilance jaune « pluie inondations »
-
Semi-marathon de Portivechju - Succès de participation pour une édition 2025 en mode record
-
Femu a Corsica se met en ordre de marche pour les municipales
-
Football - Débuts victorieux en R2 pour l’ACA à Bonifacio (0-1)
-
Patriotti in Lotta dénonce le maintien de la mesure “Finiada” visant Olivier Sauli