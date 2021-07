Les calmes après la tempête pour les arrivées de la première édition de la Corsica Med

Blue 07 ce dimanche matin à 2h03, sont presque surpris de leur résultat final. Etienne Boyer raconte « La course 1 était assez simple, si ce n’est un petit intermède avec la Marine Nationale, mais nous nous sommes passés à l’intérieur des îles. Globalement la course était assez linéaire et nous avons un petit rating, donc on a suivi les autres et ça s’est assez bien passé. Le retour était évidemment beaucoup plus compliqué. Nous étions assez bien partis, mais nous sommes restés très au large. Ca a bien payé sur 80% de la régate, mais sur la fin c’était plus difficile parce que les bateaux qui sont allés à terre ont eu beaucoup de mal à y aller, mais ensuite ils sont bien revenus. Le vent était très changeant, très instable et avec de forts calmes. Donc on s’est fait un petit peu peur parce que les autres revenaient très fort ». Au sein de la classe la plus représentée dans cette première édition, Etienne Boyer et Dominique d’Andrimont, qui ont franchi la ligne d’arrivée à bord de leur JPK 10.10ce dimanche matin à 2h03, sont presque surpris de leur résultat final. Etienne Boyer raconte «

Vainqueur de la Massilia 2018, et de la Duo Max 2014, Eric Merlier sur Télémaque 3 rajoute une belle médaille à son très beau palmarès de coureur en équipage réduit en franchissant la ligne à 3h36, dans une brume à couper au couteau. « Je suis ravi, évidemment ! D’abord, je voudrais remercier l’organisation, parce qu’ils ont fait un sacré boulot. Il a fallu composer avec la météo et s’adapter pour décaler le deuxième départ. La course aller a été évidemment plus facile que la course retour, mais sur la manche aller je finis second en temps réel, alors qu’au retour je remporte le réel et le compensé, et ça c’est encore mieux ! Au retour, il y a eu des moments super agréables, et des moments difficiles pour les nerfs. C’est le propre des courses en solitaires : ça nous fait passer par des états tantôt difficiles, et tantôt de vraies joies. Quand on retrouve le vent, on a une sensation formidable. Ça a été une très belle course, et finalement comme les duos étaient dans les mêmes timings que nous, on se mesurait à eux également. La beauté de ces courses au large, c’est qu’il faut faire avec tous les éléments différents : la chaleur la journée, la brume, trop de vent ou pas assez. Il y a vraiment eu une très bonne ambiance sur cette première Corsica Med : on a eu un super accueil à Macinaggio, dans cet endroit très agréable avec des gens vraiment très accueillants. »

S’ils ne couraient pas dans la même catégorie, l’équipage du Ker 40 Chenapan IV mené par Gilles Caminade et Dimitri Deruelle et le duo du Class40 HBF – Reforest’action de Kito de Pavant et Gwen Gbick ne se sont pas moins tiré une bourre mémorable pour les honneurs du temps réel, (c’est Kito qui remporte deux fois les honneurs de la ligne) dans la première comme dans la deuxième course. « Etape aller : injustice ! Puisque Kito a réussi à finir, et nous sommes restés dans deux heures et demi de pétole, et les autres concurrents de notre classe arrivent comme des fleurs. L’accueil en Corse était vraiment réussi : nous avons été très bien reçus. Le retour a été une responsabilité difficile pour le comité. Au bout de deux heures de course, nous avons pris une option à terre. On a cru qu’elle n’allait pas fonctionner, mais elle a fini par payer ! »

C’est un habitué des podiums de la célèbre Duo Max qui a signé sa place de premier au général en coupant la ligne d’arrivée avec son équipage à 1 heure 30 ce dimanche, mais Erik Lacoste signe sur Delos sa toute première victoire

La première étape, c’était vraiment incroyable : des conditions de navigation idylliques, comme on en rêve dans nos souhaits les plus inaccessibles, une arrivée magnifique sur l’île de Beauté, et un accueil formidable, digne de la légendaire hospitalité de nos amis Corses ! Sur le retour, puisque la régate est la régate - et pas seulement une partie de plaisir – on a eu des conditions délicates, avec une alternance de vent médium, de régimes météo changeants, de petit temps, d’options délicates. A un moment donné, on a pu penser qu’on avait fait le choix des rois, mais quelques heures plus tard nous avons compris que tout était à refaire, et que ce choix n’était pas le bon. Je dois avouer que nous avions choisi une option plutôt à terre, mais un peu par dépit, parce qu’en arrivant sous la cote Corse, nous sommes restés une heure derrière alors que nos adversaires avaient touché une veine de vent, mais on s’est battu dans la bulle avec acharnement, et finalement on est sortis. Voilà ! On est très heureux de cette victoire, parce que quand on ne gagne pas, on met la même énergie, mais pas avec la même satisfaction ! C’est tout le charme de la régate. »

Alcazar Rodriguez sur Shikito et Matteo Bandiera sur Anywave Ocean, doubles vainqueurs en mini : proto et série

Inscrits respectivement en proto et en série, les deux bateaux

Shikito Sailing Team