Les ambulances corses en grève dénoncent la baisse des gardes dans le rural pour le transport des malades

- Quel sera l’impact pour la population ?

- Si demain, il y a une urgence médicale à Ponte Leccia, à Calvi ou à Ghisonaccia pendant les heures de garde, la nuit, le dimanche et les jours fériés, il faut que l’ambulance monte de Bastia. Et il n’y aura qu’une seule ambulance pour toute la Haute- Corse ! Ce n’est pas acceptable pour la population qui est en augmentation constante ! Ce n’est pas non plus acceptable pour la profession qui effectue les gardes depuis 2002 avec des secteurs qui assurent un maillage et des réponses à l’urgence parce que les ambulanciers font bien partie de l’urgence médicale. Ils sont complémentaires des centres de secours, surtout en milieu rural où la prise en charge est souvent la plus rapide et la plus efficace. Un exemple, Calvi on the Rocks va débuter. S’il n'y a plus d'ambulance de garde, comment vont faire les pompiers pour répondre en même temps aux incendies, aux urgences… ? Ils ne pourront pas assurer la totalité des transports durant le pic d’envergure de la saison estivale.



- Pourquoi avez-vous interpelé l’Exécutif corse ? Ce n’est pas de sa compétence ?

- Bien sûr, cet arrêté est d’origine gouvernementale et n’engage pas l’Exécutif. Mais, j’ai profité de la session pour l’alerter et lui suggérer de créer une cellule de veille normative sur les évolutions législatives et réglementaires qui impacteraient la Corse dans ce secteur. Une autre conséquence négative impacte les SIS (Service d’incendie et de secours) : les pompiers sont défrayés sur la carence ambulancière. En diminuant fortement le nombre d’heures, comment seront rémunérés les pompiers pour leurs heures de garde qui étaient financées de cette façon ? C’est une conséquence en cascade que nous devons connaître, anticiper et surtout négocier !



- Etes-vous satisfaite de la réponse de Bianca Fazi, la conseillère exécutive en charge du sanitaire ?

- Oui ! La conseillère exécutive et tout le Conseil exécutif nous ont apporté leur soutien. Nous avons déposé un communiqué de presse qui a été signé par l’ensemble des groupes de l’Assemblée de Corse. Bianca Fazi connaît bien évidemment le problème puisqu’elle travaille en tant que médecin au Centre du SAMU de Corse du Sud. Elle connaît aussi le secteur de la Plaine orientale qui va se retrouver forcément sans ambulance de garde. Quand vous êtes excentré d’un centre hospitalier de proximité, que ce soit Corte ou la Plaine orientale, il faut assurer les transports des personnes qui sont en situation d’urgence.



- Quelle est la position de l’ARS sur le sujet ?

- Nous avons discuté avec l’ARS qui comprend parfaitement le problème et est dans le même ordre d’idées. Elle essaye de trouver des solutions parce que passer de 72 000 heures en ne faisant que des gardes de nuit à 34 000 heures en faisant des gardes du jour et de nuit, même l’ARS sait qu’il y a un manque, qu’on va se trouver confronté à des difficultés sur tous les territoires. En plus en période estivale avec la sur-fréquentation due au tourisme, comment avoir une réponse à l’urgence, à l’hospitalisation et au maintien à domicile des personnes âgées et fragiles, notamment dans les territoires ruraux alors que nous sommes en perte de moyens ? Le désert médical est aussi ralenti grâce aux transports en ambulance et à l’évacuation des personnes. Sur les territoires qui manquent de moyens, de médecins, c’est l’ambulancier qui récupère la personne en situation urgence et qui l’évacue. Cela permet d’assurer vraiment un secours pertinent aux populations.



- Qu’espérez-vous concrètement de cette mobilisation ?

- Une augmentation du volant des heures de façon à assurer sur l’ensemble de la Corse, aussi bien dans les territoires ruraux qu’urbains, un système de garde qui soit efficient pour la population.



Propos recueillis par Nicole Mari