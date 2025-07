“Les acteurs économiques corses n’ont pas pris la mesure de l’obligation de la facture électronique"

- Bien entendu, c’est un sujet primordial. Et, je pense sincèrement que la plupart de nos collaborateurs et de nos clients n’ont pas encore conscience du changement à venir avec sa mise en place systématique et généralisée. Il faut bien comprendre que, dans peu de temps, il n’y aura plus de factures papier ! Toutes les factures devront être émises de manière électronique et sécurisée. C’est déjà le cas notamment avec les Collectivités, mais à partir de septembre 2026 et surtout en 2027, toutes les factures émises remonteront directement aux finances publiques. Cela nous oblige à nous adapter encore plus, car c’est une révolution pour nos clients. Si on n’est pas prêts, cela peut entrainer une fracture économique et sociale. Il faut donc anticiper sa mise en œuvre et c’est pour cela que nous allons évoquer ce sujet lors du Congrès annuel. Mais, nous avons déjà prévu d’autres colloques à ce sujet, et d’autres sessions de formations avec nos organismes partenaires. Tous les acteurs économiques n'ont pas encore pris la mesure de l'ampleur de cette réforme.

Oui totalement. Il faut savoir que le Conseil National nous donne accès à tous les outils dont la profession a besoin. Et, nous, on doit répercuter tout cela au niveau local pour que nos adhérents puissent s'informer et se former. Nous avons, à disposition, des opérateurs de dématérialisation pour les aider. Chaque année, nous organisons des formations spécifiques et même plusieurs sessions annuelles pour permettre à tout le monde de se mettre à la page, quel que soit l'âge ou l'ancienneté. Avec les outils actuels, il est très facile de se former grâce aux webinaires, aux tutoriels en présentiel ou en distanciel. Nous sommes là pour aider nos collaborateurs et nos clients

- Nous sommes dans un contexte morose. Nous avons écho de nombreuses difficultés dans de nombreux secteurs, surtout au niveau du BTP et tout ce qui tourne autour, comme les agences immobilières ou les architectes, mais aussi de l'Hôtellerie et de la Restauration. Il y a une baisse généralisée du pouvoir d'achat, c'est certain. Ce qui est aussi difficile, c'est que nous n'avons pas de perspectives à moyen terme. A notre niveau, nous avons accès à un observatoire de la profession qui nous donne des statistiques en temps réel sur les TPE/PME. C'est intéressant, car ce sont ces entreprises qui sont les plus nombreuses en Corse. Il y a des difficultés et il va falloir rester vigilant. Cela fait huit trimestres d'affilée, que nous recensons une baisse d'activité tous secteurs. L'argent public a considérablement baissé et les entreprises vont devoir s'adapter. Mais, il faut garder espoir en l'avenir, il y aura des jours meilleurs !