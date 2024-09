Corse : "Légal II digital", la plateforme pour aider les entreprises à publier leurs annonces légales sur CNI

Depuis plus de deux ans, Corse Net Infos collabore avec " Légal II digital ", dans le but d'aider les professionnels à satisfaire toutes leurs obligations juridiques.Comment ?En diffusant les annonces légales des entreprises collectées par "Légal II Digital" sur le site du journal. Ainsi, "Légal II Digital" fait le lien entre les avocats, les experts-comptables et les notaires, souhaitant faire paraître leurs annonces sur un organe de presse habilité par l'État, comme l'est CNI pour les deux départements de Corse."Quand on crée une société en France, il y a une obligation de passer une annonce dans un journal. Donc, en faisant appel à Légal II Digital , les professionnels se facilitent la tâche. Nous les accompagnons dans la mise en place d'une annonce légale lors de leur création, mais aussi pour tout changement pouvant survenir au sein de la société comme le changement de gérant, de siège social, etc. En clair, nous faisons le lien entre les professionnels et le journal", précise Laurent Huot, chargé de développement des annonces légales et formalités pour la Corse dans l'entreprise qui a succédé à Expert Légales, jusqu'à l'uniformisation des bureaux de Lyon, de Paris et de Marseille-Corse.Une plateforme – Légal II digital annonces en l'occurrence – a été mise sur pied. Elle comprend désormais des modèles et des formulaires types."L'avantage est qu'après la relecture et la parution dans le journal, les professionnels reçoivent leur attestation de parution instantanément en PDF", ajoute le chargé de développement. Pour toute question, les opérateurs de la société sont à l'écoute pour accompagner la démarche. Et en cas d'erreur, la rectification est gratuite.Petit plus, toutes les annonces publiées seront conservées dans l’historique de l’espace client et peuvent ainsi être retrouvées en un seul clic.