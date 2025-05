Les Légendines : Bastia revisite son histoire entre polyphonies et dégustations

La visite s’achève au sein de la citadelle, sur la place près de l’église Sainte Marie, face à une bâtisse où Victor Hugo a vécu étant enfant, et où il aurait prononcé ses premiers mots en corse, grâce à sa nourrice bastiaise. Dernière anecdote avant la fin de la visite guidée : cette place a été le théâtre de nombreuses exécutions, dont la dernière en 1935, lorsqu’André Spada a été guillotiné devant l’ancienne prison de Bastia.





Plus de deux heures après le début du parcours des Légendines, la visite se termine, et les visiteurs sont conquis. “On a appris plein de choses, notamment sur le Cap Corse qu’on va bientôt visiter”, expliquent Thierry et sa famille. “On a aussi eu des explications sur des lieux, des détails qu’on avait vu en se baladant par nous-mêmes, et c’est très intéressant de mieux comprendre ces aspects. On est très contents de cette visite, qui est un parfait mélange entre histoire, traditions et gastronomie.”



Elena Gottardi, quant à elle, indique que de nombreux visiteurs prennent part à cette visite chaque semaine. “J’ai souvent des personnes de Bastia qui reçoivent des amis ou de la famille du continent et qui les amènent faire Les Légendines. Ça permet d’apprendre encore plus de choses que par un simple guide écrit. On a aussi quelques locaux qui participent à cette visite, parce que si on réfléchit bien, il y a peu de Bastiais qui sont au courant de tout ça, et ça leur permet de se plonger encore plus dans l’histoire de Bastia.”