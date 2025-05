« Fin de Party » au FRAC Corsica : quand l’après-fête devient art

Que reste-t-il d’une fête une fois la musique tue, les lumières éteintes et les corps dispersés ? C’est à cette question sensible que le FRAC Corsica tente de répondre avec « Fin de Party », une exposition collective à découvrir du 14 mai au 18 octobre à la Citerne, à Corte. Conçue par Cyrus Goberville et Fabien Danesi, l’exposition réunit treize artistes venus d’horizons divers. Ensemble, ils captent ce basculement discret, ce temps suspendu entre l’euphorie et le silence, quand la fête cesse mais continue d’habiter les esprits. Ici, la musique n’est pas seulement bande-son : elle devient trace, souvenir, écho émotionnel.



Parmi les œuvres présentées, Wa de Ziad Antar capte un moment d’improvisation musicale enfantine, quand les sons échappent à toute règle. Camille Blatrix, lui, installe un grand biscuit Petit Lu en bois sur lequel enfants et visiteurs sont invités à s'asseoir pour produire leur propre musique à l'aide d'un dispositif électronique. Davide Balula propose une installation entre ciel et terre : un tourne-disque suspendu à un ballon, figé dans un improbable équilibre sonore.

Le parcours de « Fin de Party » mêle installations sonores, sculptures, vidéos, et œuvres participatives. Chacune, à sa manière, explore la musique comme un espace de liberté ou d’invention. Hanne Lippard transforme la voix en matière hypnotique ; Charlemagne Palestine étire les sons dans une expérience quasi spirituelle ; Christine Sun Kim questionne le silence du point de vue des sourds. Certaines pièces empruntent au registre de la nostalgie, d’autres prolongent l’énergie festive en un geste poétique. Pipilotti Rist revisite ainsi Wicked Game de Chris Isaak dans une vidéo vibrante d’émancipation.



Pensée comme une expérience immersive, l’exposition invite à écouter autant qu’à regarder. Elle évoque un moment de seuil : la fête est finie, mais ses résonances persistent, entre mélancolie douce et promesse de renouveau.



Fin de Party est à découvrir jusqu’au 18 octobre au FRAC Corsica à Corte. Entrée libre.