Les Violoncelles de Moita soufflent leurs 25 bougies !

Cette année encore, les Violoncelles de Moita font vibrer toutes leurs cordes pour enchanter les mélomanes. Sur la place de l’église de Tallone – un village qui fait preuve d’un dynamisme culturel impressionnant – le public se pressait, très nombreux, mercredi soir à la fraîche, pour découvrir un programme tenu secret jusque-là : il fallait ménager le suspense pour cette édition spéciale, celle des 25 années de l’événement. L’association qui porte ce festival hors du commun est bien née en 1999, mais il faut compter avec (ou plutôt sans !) l’année blanche du Covid.



Un hommage aux femmes et aux hommes en coulisses

« Vingt-cinq ans, cela représente 130 concerts, plus de 8 milliards de notes de musique, mais aussi des centaines de kilomètres de câbles déroulés, puis enroulés ; et des centaines de coups de fil pour s’assurer que les choses vont bien se passer ; c’est 15 000 repas et autant de vaisselles ! », s’amuse Paul-Antoine de Rocca Serra, violoncelliste et directeur artistique des Violoncelles de Moita. Une dimension logistique et technique que l’on sous-estime souvent, tant tout paraît simple lorsque l’on assiste à un spectacle : préparer les repas des artistes, monter l’estrade, disposer les chaises, arranger les lumières, et last but not least obtenir un son impeccable – un pari manifestement réussi pour ce premier spectacle de 2025 ! Dans les coulisses, c’est aujourd’hui Valentin Audibert, un jeune passionné de 17 ans, qui a pris en charge cette dimension technique : « Depuis deux ans, nous le formons », explique avec satisfaction Stéphane Chipponi, le directeur technique, « et cette année, c’est lui qui est seul aux manettes ! »



Une rétrospective en forme d’hommage

Ce quart de siècle représente beaucoup de nostalgie mais aussi beaucoup de perspectives : « Il y a des gens qui sont partis… même s’ils sont toujours là. Et des gens qui sont arrivés. On en est à la quatrième génération de musiciennes et de musiciens », constate avec plaisir le directeur artistique. Aussi, cette 25e édition a-t-elle été conçue comme une sorte de « récapitulation de ce qu’on a pu faire d’un peu remarquable ». Cela va de la création contemporaine, avec les œuvres du compositeur corse Jean-Michel Giannelli, à des pièces classiques connues ou méconnues, en passant par le programme de Canti in celli, lancé en 2006, où les violoncellistes accompagnent des chants corses : donné également sur le continent, à Aix-en-Provence, au festival de Callian dans le Var, ou à Peracava, il a fait l’objet d’un disque.



Des mentors de haut niveau

Mais ce 25e anniversaire est surtout l’occasion de rendre hommage à Charles Reneau et Roland Audibert – ce dernier nous ayant quittés en octobre 2024. « C’étaient des gens de très, très haut niveau qui enseignaient au Conservatoire de Nice. Ils ont été nos professeurs, nous leur devons toute notre vie de musiciens. On ne serait pas là sans eux », rapporte avec émotion Paul-Antoine de Rocca Serra. « Des passionnés, d’une générosité gigantesque, qui nous ont fait un immense cadeau : ils nous ont appris à nous écouter. Ce n’est pas une question de bienveillance. Nous prenions des cours ensemble, nous étions tous différents, avec nos qualités et nos défauts. Mais ils ne nous ont jamais mis en compétition : ils ont réussi à souligner ce qui était bien chez chacun. Quand c’est comme ça, on savoure, en gourmet, le son de l’autre. Ce n’est pas “je vais faire mieux”. Mais : “c’est bien !” » Deux mentors donc, qui peuvent encore nous donner de belles leçons de vie.



Le spectacle de Chjatra annulé

Le spectacle qui devait se dérouler à Chjatra était plus particulièrement dédié à cet hommage. Le terrible accident qui a coûté la vie à un jeune de Cervione – à qui un hommage appuyé a été rendu à Tallone par les organisateurs des Violoncelles – a conduit la municipalité à annuler toutes les manifestations. Le programme des Violoncelles va donc être adapté, et le spectacle prévu à Moita samedi 12 juillet sera étoffé pour en tenir compte. Outre la pièce maîtresse des Canti in celli, seront notamment interprétés des morceaux nés des rencontres de Moita, composés par Jean-Michel Giannelli, « un grand compositeur corse, qui a travaillé avec John Cage, avec Pierre-Yves Artaud, qui a une culture jazzistique absolument incroyable et une culture encyclopédique de la musique traditionnelle », avec en particulier son concerto pour quatre violoncelles, basé sur le chjama è rispondi, à la fois « très pensé et très accessible ».



Les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski : un moment magique

Un programme – de ce fait en cours de finalisation – qui devrait enchanter tous les présents, de la même façon que celui proposé à Tallone mercredi a su ravir tous les spectateurs : avec dix-sept violoncellistes sur scène, la benjamine venant tout juste de passer son bac, le concert était excellent de la première mesure à la dernière. Il alliait des airs corses – Minetta et Girandula, ouvrant et clôturant la soirée –, des œuvres de compositeurs méconnus – comme un Andante de Schmitt ou l’Hymnus de Klengel –, des morceaux mondialement connus – Maria ou America, extraits de West Side Storyde Bernstein – et des classiques comme le Vocalise de Rachmaninov. Ou encore le fameux Chant des oiseaux, sur la base d’un air catalan que Pablo Casals, ce chantre de la paix, interprétait à tous ses concerts. Enfin, une magistrale interprétation des Variations rococo de Tchaïkovski, avec – une fois n’est pas coutume – quatre solistes, au lieu d’un seul, qui se sont succédé avec brio. Une performance d’autant plus remarquable qu’ils n’avaient été désignés pour ce rôle que quatre jours plus tôt. Autant dire que cette prestation a été longuement ovationnée par les spectateurs !



Les Violoncelles de Moita, c’est donc surtout une très belle aventure, renouvelée chaque année, avec des artistes qui partagent passion, talent et bonne humeur, et acceptent de se produire bénévolement pour le plus grand bonheur des mélomanes corses. Certains viennent même chaque été de l’autre bout de l’île, fidèles parmi les fidèles, pour assister à ce moment exceptionnel. On ne peut que leur souhaiter de très nombreux autres anniversaires !