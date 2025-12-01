Les Vins de Corse à l’honneur au Québec

Pour leur seconde année au Québec, les Vins de Corse ont participé, en tant que région invitée, à « La Grande Dégustation de Montréal » du 6 au 8 novembre. Cette manifestation créée en 2011 invite chaque année à explorer les grandes régions viticoles du monde dans une expérience immersive et raffinée. Invités cette année : l’Australie, le Beaujolais, la Corse, la Géorgie et la Sicile. Au total, près de 200 exposants.
Sur place, outre les viticulteurs et vignerons, des professionnels du vin, journalistes et amateurs. Au programme : rencontres, dégustations et une masterclass « Vins de Corse, Cap sur la Méditerranée » animée par Elyse Lambert, Master Sommelier (MS), Meilleur Sommelier du Canada 2015 et 5e meilleure sommelière du monde 2016. « À l’occasion de cette masterclass, en étroite collaboration avec Élyse Lambert, 8 vigneronnes et vignerons* de notre île ont pu rencontrer et faire déguster leurs vins auprès de professionnels, cavistes, sommeliers, étudiants en sommellerie de l’École hôtelière de la Montérégie et agents canadiens », souligne Caroline Franchi, directrice générale du Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse.
Alors qu’en 2019, 572 hl et 76 000 colis ont été exportés vers le Canada, les exportations sur le continent canadien n’ont cessé de baisser jusqu'en 2023, jusqu’à atteindre leur plus bas niveau avec 164 hl et 21 000 colis. « Depuis janvier 2024, on observe heureusement un rebond de ces exportations avec 273 hl et déjà 179 hl de janvier à mai 2025, soit une hausse de +6%** par rapport à 2024 sur la même période », se réjouit Caroline Franchi. « Ces actions à l’export représentent une étape clé dans le développement du marché des Vins de Corse au Canada, et témoignent de l’engagement des vignerons à faire connaître leur savoir-faire bien au-delà des frontières » conclut-elle.
*Mlle D - Marie-Françoise Devichi, Domaine de Granajolo, Domaine Orenga de Gaffory, Domaine Vincenti, Clos Culombu, Enclos des Anges, Domaine Alzipratu, Domaine de Peretti della Rocca.
**Source Direction nationale des statistiques du commerce extérieur*
Les vins de Corse en chiffres
5 959 hectares de vignes
295 producteurs
135 caves particulières
4 caves coopératives regroupant 160 apporteurs
32% de surfaces cultivées certifiées BIO
