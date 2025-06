Les Rencontres d’Astaffort 2024 consacrées aux langues régionales : les artistes corses invités à candidater

Du 25 septembre au 3 octobre, la commune d’Astaffort (Lot-et-Garonne) accueillera une session exceptionnelle des Rencontres Voix du Sud, dédiée cette année aux langues de France. À cette occasion, les organisateurs lancent un appel à candidatures aux artistes corses, invités à venir écrire et chanter dans leur langue.



Organisées depuis plus de trente ans par l’association Voix du Sud, fondée par Francis Cabrel, ces Rencontres s’adressent aux auteurs-compositeurs-interprètes souhaitant travailler en immersion sur l’écriture et la création musicale. La session de septembre 2024 sera entièrement consacrée aux langues régionales : « Alsacien, Basque, Corse, Ch’ti, Créole, Catalan, Occitan, Breton… on vous attend ! », indique l’appel lancé par Voix du Sud.



Le principe est simple : pendant une dizaine de jours, les artistes sélectionnés travailleront ensemble, accompagnés par des intervenants professionnels, pour créer des chansons en langue régionale. Un concert de clôture est prévu le 3 octobre, en première partie d’un parrain prestigieux, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. En 2022, une session similaire avait été organisée sur ce thème, avec pour parrains le groupe I Muvrini. Des artistes comme Petit K, Oldelaf, Emilie Marsh ou encore Lucie Bernardoni ont participé à ces résidences d’écriture au fil des années.



Les candidatures sont ouvertes. Les artistes intéressés peuvent contacter l’équipe via l’adresse formations@voixdusud.com, ou consulter le site : www.voixdusud.com . Une vidéo d’appel à candidatures de Francis Cabrel, accompagnée de témoignages d’anciens stagiaires, est accessible en ligne sur YouTube.