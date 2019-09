Les Pays-Bas à la recherche de produits gourmets en Haute-Corse

Jakko Jan Kompier représentant Vanilla Venture et Marcel Suijkerbuijk représentant de La coopérative delle delizie et Zuiders Delicatessen ,importateurs et distributeurs d'épicerie fine sont en Haute-Corse apprennent à connaitre les bons produits de Corse depuis mercredi soir.

Ce jeudi matin ils ont eu, à la faveur des entrevues avec les représentantes de E Cucine de Moltifao, spécialisées dans la confiserie artisanale, et de Yaourt Corsica, qui fabrique son yaourt corse au lait de brebis à Vezzani, un aperçu de ce que la Corse peut faire sur le plan des produits de qualité.





L'un et l'autre sont à la recherche de produits gourmets.

C'est la raison pour laquelle au-delà de ces rencontres à l'hôtel La Lagune, ils ont visité jeudi après-midi l'unité de production A Nucellina à Venzolasca et visiteront ce vendredi Mare&Gustu à Furiani puis samedi le domaine & moulin Oltremonti de Linguizzetta dont la notoriété a dépassé le cadre étroit de l'île.





Au total ce sont 15 entreprises de Haute-Corse qui à travers de rendez-vous B2B entreront en relation directe avec les acheteurs néerlandais, présenter leurs produits et établir un premier contact commercial pouvant déboucher sur des lendemains qui chantent pour nos entreprises.