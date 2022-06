Les Parcours numériques investissent Bastia du 10 juin au 6 juillet

« Nous reprenons cette année les ateliers numériques en extérieur à Bastia » explique Elodie Poignet, chargée de Production à Emaho , «Cette année ils prennent le nom de Parcours Numériques. Notre association imagine, conçoit, élabore et anime des temps de rencontres et d’échanges ayant pour objectif de transmettre expériences, savoir-faire et vocations autour des technologies numériques créatives. Chaque projet est donc pour nous l’occasion de connecter tout type de public en utilisant le meilleur des Technologies du Numérique, de l’Information et de la Communication. Nos actions ont pour but de replacer les nouvelles technologies au service de l’humain, pour créer du lien et initier des vocations aux métiers du numérique dans une démarche solidaire, sociale et innovante ».A travers ses différents projets la volonté d’EMAHO est de transmettre expériences et savoir-faire, de démocratiser les outils de création numérique et leur utilisation active, sécurisée, consciente et émancipatrice, toujours dans un souci de replacer les nouvelles technologies au service de l’homme, dans une démarche solidaire sociale et innovante.Ces Parcours Numériques, véritable laboratoire numérique, vont ainsi permettre au grand public de s’essayer en famille et de manière ludique aux différents outils de créations et fabrication numérique dans une ambiance conviviale.« Nous proposons des actions ludiques et simples d’accès, afin de valoriser les aspects créatifs et éducatifs de ces technologies modernes et incontournables. Les ateliers d’éducation aux médias et à l’information, de plus en plus présents dans nos actions, permettent de toucher du doigt le réel problème de la désinformation et de la propagation de fausses images et de développer son esprit critique ».Le principe des Parcours Numérique est de proposer aux participants d'effectuer un parcours de 4 ateliers différents afin de proposer une utilisation active, consciente et créative de ces outils numériques dans une démarche pédagogique inclusive en mettant en exergue les possibilités d'avenir et de métiers qui leurs sont liés.Ces parcours sont proposés 5 mercredis après-midi en juin et juilletChaque parcours comprend un atelier des techniques du numérique, un atelier d’Education aux Médias et à l’Information, 1 atelier de création numérique et un atelier numérique ludo-éducatif sans écranInscriptions conseillées ICI ou au 06 12 86 85 32.« Nous avons mis en place une formule adaptée pour toucher le maximum de jeunes avec une implantation en extérieur dans des lieux de proximité. Ces ateliers se déroulent sur une demi-journée avec des sessions d’1/2 heure afin d'appréhender les différents savoirs ».