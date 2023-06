Les Nuits Med di U Filmu Cortu : Un festival cinématographique en pleine effervescence

- Quelles sont les prochaines étapes du festival ?

- La grille officielle de programmation sera dévoilée le 5 juin, tandis que le 13 juin marquera l'annonce des 60 films en sélection pour les compétitions. Le restaurant A Tana à Bastia deviendra également un espace de discussions et de débats après les projections. L'objectif du festival est de vivre des moments cinématographiques et d'échanges, de favoriser les rencontres et de construire de nouveaux projets. Des événements spécifiques sont également prévus, notamment un hommage au festival du cinéma italien avec la projection d'Una Relazione de Stefano Sardo, en présence de la scénariste Valentina Gailla, qui fait également partie du jury.



- Est-ce que des artistes et/ou des personnalités corses seront présents ?

- La création corse sera mise à l'honneur lors du festival. À Cannes, nous avons pu assister à la première projection officielle du court-métrage réalisé par les étudiants du Diplôme Universitaire CREATACC. D'autres réalisateurs corses seront également présents. L'objectif est de mettre en avant des duos d'auteurs tels que Pierre Carelli et Timoti Leonchini, auteurs corses originaires de Bastia qui se sont lancés dans la réalisation d'un court-métrage entre la Corse et la Tunisie. Le projet de Maria Benanti, une réalisatrice corse, a également été retenu pour le festival. Nous souhaitons enrichir les projets de chacun et continuer à soutenir le cinéma insulaire.