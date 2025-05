Les Nuits MED 2025 célèbrent le court-métrage à Bastia

« La force des Nuits MED repose sur la gratitude exprimée lors de ses événements et sur son itinérance, tout en préservant sans faille son engagement envers les jeunes réalisatrices et réalisateurs », souligne Alix Ferraris, président de la Diffusion KVA et directeur artistique du festival. À travers cette manifestation, il revendique une ligne claire : « Nous défendons le format court-métrage, non commercial, qui permet aux jeunes talents de s’épanouir. » Le festival, qui investira cette année le cinéma Le Régent à Bastia, s’ouvrira dès le lundi 2 juin avec un volet dédié au jeune public. Un atelier « d’éducation à l’image », mené tout au long de l’année scolaire par Florence Franceschi, permettra aux élèves de CP des écoles U Principellu et U Rustincu de Furiani de présenter leur sélection de films. « Nous disposons d’une véritable banque de films adaptés à l’âge des élèves. Après les visionnages et les discussions, les enfants votent pour leur film ou documentaire préféré. Cette sélection est projetée en ouverture du festival à 14h, en présence de leurs parents », précise-t-elle.



La même journée, à 18h30 au cinéma de Furiani, la section « Panorama corse » présentera deux films : La Cavale de Christian Risticoni et A Morra de Laurenzo Massoni. L’occasion de mettre en lumière les créations insulaires.



Cœur battant du festival, la programmation 2025 proposera une trentaine de courts-métrages répartis en deux grandes compétitions : la section « Premier film » (10 œuvres en lice pour cette 4e édition), et la « Compétition Med » (7e édition), qui regroupe 31 films venus de toute la Méditerranée. Un jury de 7 personnalités, présidé par l’acteur et réalisateur Toussaint Martinetti, décernera 7 prix. Martinetti, dont le film Les forts ne disent rien a été primé, figure d’ailleurs sur l’affiche 2025, incarnant « le symbole de la force à travers son regard fixe », précise Alix Ferraris.



Autre pilier du festival, deux résidences d’écriture offrent un accompagnement aux auteurs émergents. La première, « Med in scénario », se déroule à Bastia avec cinq cinéastes confirmés : Katia Crivellari, Christian Risticoni, Anne Loriot, Mohamed Ghanem et Mattea Riu. Ils présenteront leur projet à un jury composé de six professionnels. La seconde, « Fiction courte », est itinérante et traverse quatre festivals en France, Italie, Maroc et Tunisie. Quatre réalisateurs y participent : Guillaume Micaelli (Corse), Doha Safsafy (Maroc), Valentina Pietrarca (Italie) et Zayene Bechir (Tunisie).



Les projections des films en compétition se dérouleront du 3 au 6 juin au cinéma Le Régent. La remise des prix aura lieu le vendredi 6 juin à 18h, suivie de la cérémonie de clôture à 20h au café L’Idéal à Bastia.



Enfin, les Nuits MED poursuivront leur itinérance avec deux rendez-vous à l’automne : le 6 août à Carqueiranne (Festival de la Lune) et le 2 octobre à Paris (Cinéma Le Grand Action).



Renseignements et programme complet ici