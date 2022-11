Les Morts : ferveur et recueillement à Bonifacio

Mais c’est le 2 novembre que les Bonifaciens participent très nombreux à la messe en l’église Saint-François, l’église du dernier adieu, célébrée par les pères Olivier et Guillaume.

Puis, une imposante procession, confréries en tête, se dirige vers le cimetière tout proche pour l’absoute autour du Monument de Crimée et de 1870.





Après la bénédiction des tombes et un hommage aux morts à l’athanée militaire, la procession fait le tout complet du cimetière devant les tombes abondamment fleuries et illuminées en interprétant les litanies d la Vierge Marie.