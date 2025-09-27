Les Grognards de l’Empire ont paradé dans les rues de Corte

Mario Grazi le Samedi 27 Septembre 2025 à 16:01

A l’occasion des 5e Journées Napoléoniennes, les Grognards de l’Empire ont investi les places et les rues de Corte pour diverses animations. Une manifestation organisée par le Dr Marie Albertini, adjointe déléguée à la Culture, au patrimoine et à la langue corse. Les animations ont été suivies par plusieurs dizaines de personnes, curieuses de découvrir les Grognards, les danses et les musiques de l’Empire.