Corte célèbre les 5es Journées Napoléoniennes ce samedi

La musique impériale et les Grognards de l’Empire ont donc rendez-vous à Corte ce samedi 27 septembre à l’occasion de la 5e édition des Journées Napoléoniennes. Dès 14 heures une exposition photos sera proposée à la population autour d’un bivouac avant que les Grognards n’embarquent dans le petit train de la ville en direction de la place d’Armes pour un premier intermède musical avec la musique impériale d’Ajaccio .Cette dernière interprètera divers morceaux militaires dont, bien sûr, la Marche Impériale.





Rendez-vous ensuite sur la place Paoli où la manifestation se poursuivra avec un questions-réponses sur la famille Bonaparte avant la lecture d’une lettre de Napoléon adressée à Pascal Paoli.

Danses du 1er Empire, relève de la garde, parade des Grognards de l’Empire, musiques militaires et tirs au canon se poursuivront dès 15h30. Les Grognards de l’Empire défileront ensuite sur le cours Paoli jusqu’au jet d’eau pour une parade.

Direction dans les jardins de la mairie vers 17h15 pour retrouver le bivouac de l’armée napoléonienne et les danses du 1er Empire. On y fera état des faits d’armes du Duc de Padoue avant d’assister à la relève de la garde ainsi qu’un nouveau concert de musiques militaires. Notons également qu’une exposition d’artisans locaux sera organisée autour de cette manifestation.

Enfin, à 18 heures, dans la salle des mariages de la mairie, aura lieu une conférence sur le thème « De Christophe Colomb à Napoléon, naissance des mythes et légendes », par le professeur Michel Vergé-Franceschi. Suivra la diffusion vidéo « Anchja ou la naissance d’une légende napoléonienne ».

« Les parents de Napoléon, dont le frère Joseph est né à Corte, étaient très proches de Pascal Paoli et Napoléon a donc été imprégné des idées du Babbu di a Patria. IL est important de le rappeler d’autant plus alors que nous célébrons le 300e anniversaire de sa naissance à Morosaglia. C’est donc l’occasion de réhabiliter l’Empereur par rapport à Pascal Paoli, ce qui est logique puisque Corte fut la capitale de la Corse indépendante entre 1755 et 1769. C’est pourquoi nous avons souhaité mettre à l’honneur les relations entre Paoli et Napoléon », a insisté le Dr Marie Albertini.

