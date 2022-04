Les Gîtes de France fêtent leurs 50 ans de présence en Corse

Les Gîtes de France fêtent leurs 50 ans d’existence en Corse, ce 22 avril 2022. 50 ans d’une aventure qui a commencé par l’adhésion de quelques-uns. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 400 hébergements en Corse et leurs propriétaires à accueillir une clientèle variée, locale et étrangère, d’environ 80 000 personnes par an. 1 400 à faire partie du réseau Gîtes de France et à partager ses valeurs : « l’accueil dans les meilleures conditions et le partage de la passion pour son territoire, son patrimoine et son environnement », confie Dominique Chilotti, directrice des Gîtes de France Corse.De la vieille maison de village au logement insolite dans une ancienne tour génoise du 16e siècle, les adhérents du réseau parient bien souvent sur un logement aux couleurs de leur territoire avec un objectif en ligne de mire : le développement du tourisme durable.