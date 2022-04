Gîtes de France Corse a décerné les prix "coup de cœur"

Gîtes de France Corse organisait ce vendredi 1er octobre la troisième l'édition insulaire du prix "coups de cœur" qui distingue le plus beau gîte et la plus belle chambre d'hôtes de Corse. C'est un jury composé de journalistes insulaires et professionnels du tourisme qui a décerné les prix à deux des des hébergements de haut niveau en lice, sélectionnés par les chargés qualité et développement en charge des labellisations de la structure. “Nous souhaitons récompenser les plus beaux hébergements ayant rejoint notre label durant l’année précédente. À travers cette action nous mettons en avant les nouveaux adhérents ayant réalisé un effort particulier en termes de décoration et d’équipement", explique Dominique Chilotti, directrice de Gîtes de France Corse. "Outre cette distinction, cela permet également à nos autres adhérents de glaner des idées intéressantes pour améliorer leur location.”Après une analyse des fiches descriptives et un passage en revue des différents clichés des hébergements, le jury a donc primé ses coups de cœur.Au tableau d’honneur : le gîte “A Funtanedda” à Levie , une bergerie entièrement rénovée dans le respect des procédés traditionnels.Du côté des maisons d’hôtes, c’est le somptueux “Château Rouher”, sur une propriété de 8000m² face à la mer à Propriano qui a obtenu l’approbation générale.La remise des précieux sésames aura lieu le vendredi 22 avril, lors de l’Assemblée générale des Gîtes de France Corse prévue à Folelli.