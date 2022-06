Les Girondins de Bordeaux remportent le challenge Claude-Papi

Le quatrième Challenge Claude Papi a vécu ce dimanche sa troisième et dernière journée avec les dernières rencontres de poules et surtout en début d’après-midi les rencontres à élimination directe à compter des quarts de finale.

En fin de matinée on connaissait, donc, les formations toujours en lice dans le top huit, dans les quatre poules.





Au niveau des quarts de finale, l’équipe de Cagliari, qui avait ouvert le palmarès du Challenge Claude-Papi en 2017, éliminait l’AC Ajaccio 2 à 1. Montpellier s’imposait face à la JS Ajaccio 3 à 0. Dans le duel des Olympiques, Marseille éliminait Lyon 1 à 0. Quant au FC Nantes, double tenant du titre (2018 et 2019) il s’inclinait face aux Girondins de Bordeaux 1-0





Les demi-finales étaient alléchantes avec une affiche de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Bordeaux. Les jeunes Girondins disposaient des Phocéens 4 à 0. De son côté Montpellier battait Cagliari 2-0.

Avant la grande finale se jouait la rencontre pour la troisième place.

Celle-ci permettait à Cagliari de décrocher le bronze en venant à bout

de Marseille sur le score de 2 buts à 1.





La finale qui mettait un terme à ce long week-end aux alentours de 17 heures était placée sous le signe du suspense avec au terme des 25 minutes la victoire girondine sur la plus petite des marges (1-0).