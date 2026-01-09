Les « Entretiens d'Aurélius » : Un nouveau rendez-vous philosophique à Bastia

- Les entretiens d’Aurélius, un gros clin d’œil à Marc-Aurèle ?

- Oui bien sûr. Marc-Aurèle, c'est déjà très personnel, puisque Marc-Aurèle a été mon philosophe de chevet, le stoïcien en général. Marc-Aurèle est très impressionnant par le fait de diriger un empire et d'être aussi pur dans son idée et dans sa façon de voir les choses.





- En quoi vont consister ces « Entretiens d’Aurélius » ?

- Le principe c'est de faire, deux fois par mois, des entretiens avec des auteurs connus, reconnus, ou des auteurs qui viennent de publier leur premier ouvrage, autour de leur publication, avec un questionnement philosophique, qui peut être sociétal, qui peut être métaphysique, un questionnement qui intéresse le plus grand nombre. Les entretiens d'Aurelius c'est en quelque sorte l’idée d'aller chercher le vrai dans tout ce que les auteurs écrivent, tout ce qui les fait vivre, ce cœur battant qui, finalement, sert à tout le monde et donne vie à un livre à travers la pulsation qui l’a fait rédiger.





- La différence avec les cafés-philo que vous animez régulièrement dans toute l’île ?

- Les entretiens d'Aurelius ce sont des entretiens d'une heure suivis de questions que l'animateur, moi en l’occurrence, posera à l'auteur, puis de 30 minutes d'échange avec le public et enfin 30 minutes de dédicaces.





Un seul lieu pour l’instant ?

- C'est la brasserie La Causerie à Furiani qui hébergera, le samedi à 17h, l'Aurélius Philo Shop & Librairie précisément, puisque les livres seront en vente sur place, un lieu extraordinaire, très accueillant pour ce genre d'événements. Il y aura aussi des petites surprises, des goodies, des tote bags, des carnets, des calendriers sur lesquels on pourra retrouver l'ensemble des conférences, des entretiens qui seront plus tard retransmises sur la chaîne YouTube d'Aurelius Philo Shop & Librairie. Je suis aussi en train d'élaborer une fidélisation de nos lecteurs. Ainsi s'ils participent à toutes les conférences et qu'ils achètent chacun des livres des auteurs, ils obtiendront deux récompenses : 5% de réduction sur l'achat d'un goodies ou d'un livre d'un prochain cycle d'entretiens, et la remise du premier attribut d'Aurélius : Sa couronne de laurier.





- Une manifestation qui pourrait devenir itinérante ?

- Il faut savoir qu'Aurelius est indissociable des cafés-philos, cafés-philos qui ont commencé à émettre la réflexion ou à susciter la réflexion dans certaines villes et villages de Corse, notamment à Ajaccio. L'idéal serait qu'Aurelius puisse avoir dans l'esprit citoyen, c'est-à-dire abolir les barrières, abolir les frontières qui sont d'abord mentales, puis ensuite géographiques, pour pouvoir recevoir et accueillir les auteurs, et surtout la réflexion des auteurs qui allument certaines autres réflexions, comme si finalement la lumière se passait de citoyen en citoyen.





- Les premiers invités ?

- La première se déroulera le samedi 10 janvier à 17 heues, avec un invité de marque, Jean-Guy Talamoni, autour de son dernier livre, « L'Enracinement ». Nous lui poserons une question, puisque c'est le principe des entretiens d'Aurelius, une question philosophico-sociétale: La Corse a-t-elle encore les moyens d'étonner l'Europe ?





- Les cafés philos continuent-ils ? Et quid de la Coupe de philo absente de l’agenda en 2025 ?

- Les cafés philos continuent. Là, on est dans un domaine plus public, dans les médiathèques en général. Pour ce qui est de la Coupe de philo, elle sera bien au rendez-vous en 2026, une coupe que l'on espère un peu plus étoffée. Si par bonheur une équipe d'Ajaccio peut se constituer, nous créerons non plus la Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale, mais la Coupe de Corse de philosophie et de joute verbale.