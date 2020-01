Les Corsican Business Women font leur rentrée 2020

Les Corsican Business Women de Corse ont organisé une réunion à l’occasion de ce début d’année. Une rencontre dédiée aux traditionnels vœux mais également à la nouvelle stratégie de développement. Créé en 2013, ce réseau a considérablement grandi depuis et propose des rendez-vous réguliers d’échanges et de formations pour les femmes entrepreneuses de l’île. La nouvelle présidente Caroline Tarsitano a donc ouvert cette cérémonie de vœux et a présenté le bilan 2019 ainsi que les nouveaux objectifs 2020.



« Nous avons travaillé autour de trois axes. Le premier est de développer la commercialisation en envisageant la candidature à un programme européen commun, la construction d’outils à l’export et à l’internationalisation, le développement du B to B. Il y aura également notre présence sur des opérations commerciales, foires et salons et la pérennisation de la formation en langues et signature charte langue corse. Nous allons également nous jumeler avec une association de femmes entrepreneuses de Bordeaux. Le deuxième axe de développement consiste à l’accompagnement à la transition écologique des entreprises avec un partenariat avec l’ADEME et enfin le troisième axe concernera le renforcement du pôle social-santé-éducation avec de nombreux partenariats : les villes d’Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio avec des contrats de villes, l’ARACT, l’IREP, les Papillons de jour, EPA, le pôle Pépite, le CIDFF Haute Corse et Donne e Surelle ».



Au-delà de ces objectifs, les Corsican Business Women continueront leurs actions avec des ateliers thématiques mensuels, un corsican tour par trimestre afin d’aller à la rencontre des femmes dans les micro régions et des cafés off qui sont ouverts à toutes les femmes même les non-adhérentes pour développer le réseau. De belles perspectives donc pour venir étoffer l’année à venir.