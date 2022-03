Les Américains dominent le monde des affaires, tandis que les entreprises européennes restent dans la voie lente

Les difficultés et les obstacles qui se dressent sur la voie du développement sont nombreux. Entre 2008 - 2018, l'économie américaine s'est développée à un rythme nettement supérieur à celui de l'Europe. La croissance cumulée du PIB réel américain était d'environ 19 %, tandis que celle de l'UE était de 11,4 %.







L'Europe distribue un fonds de relance post-Covid-19 pour aider la transition numérique et environnementale de l'UE. Toutefois, les chefs d'entreprise craignent que l'absence de normalisation réglementaire complète dans des domaines tels que les marchés de capitaux, les services numériques et l'énergie ne soit dangereuse pour les entreprises européennes.







La situation paraît toutefois s'être aggravée pendant l'épidémie, car seules 16 entreprises européennes ( y compris 4 entreprises britanniques et suisses) ont réussi à se hisser parmi les 100 premières entreprises mondiales selon l'expansion de leur capitalisation boursière au cours des 2 années précédant 2021. Les États-Unis ont enregistré 58 entreprises de ce classement. Au cours de la période, la progression du S&P 500 a été de 46 %, tandis que celle du Stoxx 600 a été de 16 %. Même si les investisseurs se défont des valeurs technologiques qui ont tiré les valorisations américaines, la disparité persiste.







La dimension moyenne des marchés des capitaux de l'UE-27 correspond à la moitié de celle du produit intérieur brut, ce qui représente un taux de développement deux fois moindre que celui des États-Unis. La pandémie a frappé l'Europe d'un double coup. Elle est dépourvue de géants technologiques mondiaux en plein essor. Le verrouillage mondial a permis à des entreprises comme Amazon, Google et Apple de profiter de la transition vers les achats en ligne.







Le Covid a connu des difficultés de traitement et de guérison en Europe en raison de l'attitude sévère du pays à l'égard de la maladie. De ce fait, les entreprises ont été plus durement touchées. En Amérique, il y avait moins de limitations. En revanche, la rapidité et l'ampleur du soutien gouvernemental variaient considérablement. En Europe, les mesures fiscales et monétaires expansives ont eu un impact, mais l'effet aux États-Unis a été beaucoup plus important. Les actions américaines étaient plus affirmées que celles prises en Europe. De plus, l'Amérique a commencé la première.







La différence est visible dans l'augmentation spectaculaire de la taille du bilan de la Réserve fédérale américaine pendant les premiers mois de la pandémie. Le président américain a signé, en mars 2020, une loi prévoyant des mesures d'urgence destinées à soutenir les particuliers, les entreprises et l'économie dans son ensemble. Les aides de l'UE étaient également organisées différemment, ce qui n'encourageait pas la compétitivité. Aux États-Unis, les programmes gouvernementaux ont directement aidé les employés, tandis que les Européens ont contribué à préserver les emplois des employeurs.







Selon les chiffres, au 3e trimestre 2020, les bénéfices globaux du S&P 500 ont dépassé les niveaux du début de l'année 2019, contrairement aux entreprises européennes du Stoxx 600 qui ne sont revenues qu'au 1er trimestre de l'année dernière. Le rapatriement des liquidités par les entreprises américaines a également joué un rôle dans cette divergence.







Alors que les entreprises européennes ont été plus lentes à réduire leurs coûts et à renouer avec la rentabilité, les entreprises américaines ont entrepris des mesures de restructuration agressives, notamment des licenciements et des fermetures d'usines. Le résultat net est que les entreprises américaines sont beaucoup plus légères que leurs homologues européennes et plus prêtes à reprendre la croissance.



La présence inexistante de grandes entreprises technologiques mondiales en Europe ne signifie pas que la situation politique européenne est mauvaise. Dans d'autres secteurs, les entreprises en Europe sont extrêmement compétitives. Airbus, par exemple, est le premier fabricant mondial d'avions civils. Des changements sont peut-être à venir. L'année dernière, le secteur technologique européen a réussi à lever 100 milliards $ d'investissements.



La question clé est de savoir si les gouvernements de l'UE peuvent accélérer la vitesse d'adoption des technologies numériques, car ils consacreront environ un tiers du plan de relance de 750 milliards d'euros à la numérisation. Cela n'est possible que si les obstacles au marché unique sont éliminés et si les entreprises ont la possibilité de déplacer librement leurs travailleurs et leurs produits.