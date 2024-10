Les 7èmes TROPH’Énergies ont récompensé des projets tournés vers l’avenir

C’est un concours régional qui récompense chaque année les porteurs de projet engagés dans le secteur du développement des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, de l’amélioration de la qualité de l’air ou de la mobilité durable. La remise des prix de la septième édition des TROPH’Énergies, organisés par l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse (AUE), a eu lieu ce mercredi dans les locaux de la Collectivité de Corse à Ajaccio.



Comme chaque édition, le concours s’est déroulé en deux temps. Du 6 mai au 16 juin, les candidats des trois catégories – particuliers, professionnels et collectivités – ont tout d’abord pu soumettre leur projet au jury de l’AUE qui a sélectionné les neuf projets les plus intéressants du point de vue de la transition énergétique de la Corse. Pour départager les candidats, de petites vidéos de présentation de chaque projet ensuite ont été soumises au vote des internautes sur la page Facebook de l’AUE du 3 au 10 octobre dernier. 46 000 visionnages de vidéos plus tard, avec quelque 673 « likes », le public a plébiscité, toutes catégories confondues, le beau projet du lycée maritime de Bastia qui emporte le premier prix « Collectivités ».



L’établissement a en effet imaginé et conçu un outil de formation résolument tourné vers l’avenir. Depuis la rentrée de septembre, les élèves peuvent ainsi voguer à bord d’Alba, le un navire entièrement à propulsion électro-hydrogène, qui est de facto non polluant et zéro émission. Une première européenne. « Ce projet est unique. Il permet de valoriser le maritime, la Corse, la transition énergétique et met aussi en avant nos élèves », s’est réjoui Julien Cometto, le directeur adjoint du lycée maritime lors de la réception du prix. « Ce projet on l’a pensé et fait pour les élèves. Ils seront contents de recevoir ce trophée. D’autant plus que si ce projet a fait le tour du monde, la plus belle et la plus dure des reconnaissances à avoir c’est celle de son territoire », a-t-il ajouté. S’il gagnait, le lycée maritime avait promis d’organiser une odyssée autour de la Corse pour permettre la rencontre entre ses élèves, premiers ambassadeurs du navire, et les collégiens de toute l’île. Alba devrait donc prochainement caboter de port en port et pourquoi pas susciter des vocations chez les jeunes ou même donner des idées à certains pour imaginer de nouvelles innovations vertes.



Le 2ème prix de cette catégorie « Collectivités » a pour sa part été emporté par la commune de Partinellu, pour la rénovation énergétique aux standards BBC de deux logements communaux. « Le but avec ces rénovations était d’attirer de nouvelles personnes au village. Pour le premier logement, nous avons eu la chance de trouver un couple avec un enfant qui s’est installé au village et qui a pris en même temps la gestion du commerce communal. Dans le second logement nous avons pu installer un agent communal », a souligné le maire, Christian Cardi en se félicitant : « Ce concours permet aux petites communes de se battre et d’essayer de survivre ».





Enfin le 3ème prix de la catégorie a été remis à la commune de Santa Maria di Lota pour la rénovation énergétique exemplaire du réseau d’éclairage public communal via l’appel à projet de l’AUE, qui lui permettra d’économiser 50 000 euros sur sa facture énergétique annuelle. De quoi soulager un peu le système électrique de la Corse. L’éclairage est en outre respectueux de la faune et la flore et évite la pollution lumineuse.



Dans la catégorie « Professionnels », le premier prix est revenu à l’hôtel U Capu Biancu pour l’installation d’une centrale hydro-hybride à haut rendement énergétique alliant le photovoltaïque, la géothermie et l’aérothermie pour les besoins d’énergie liés à la production d’eau chaude sanitaire et de climatisation. Le 2ème prix a pour sa part été décerné au Crédit Agricole de la Corse pour la rénovation énergétique complète du siège social, et le 3ème prix à DMFL Distribution pour la construction d’une unité de production de granulés de bois à partir de palettes de bois abandonnés et la vente de chauffage bois. La catégorie « Particuliers » a vu se distinguer Elise Castex pour la rénovation énergétique de sa maison individuelle à Pietrosella via le dispositif ORELI, ainsi qu’Elie Lefebvre pour la mise en place d’une pergola photovoltaïque pour la production d’eau chaude sanitaire et le recharge des véhicules électriques et Anthony Delrieu pour la rénovation énergétique de sa maison individuelle à Pietrosella, là aussi via le dispositif ORELI. Enfin le « coup de pouce » est cette année remporté par l’association Solideria pour son projet de transport d’utilité sociale, qui, intégré dans son garage solidaire, combine une approche d’aide sociale avec un fort engagement pour la mobilité durable et l’économie d’énergie.