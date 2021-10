Les 40 ans de l’université de Corse : Entre Storia et Avene, un anniversaire très politique

Un magnifique tremplin

Una storia et surtout un avvene. C’est le sentiment de la présidente de l’Assemblée de Corse et professeur des universités, Nanette Maupertuis, qui devint, en 2002, la première femme vice-présidente du Conseil d’administration de l’Université de Corse, avant de diriger pendant 12 ans le laboratoire de recherche CNRS-UMR LISA en Sciences humaines et sociales, le premier dans l’île. Elle dit aussi son émotion et sa fierté : « La réouverture de l'Università di Corsica, il y a 40 ans, est l'une des plus belles choses qui soit arrivée à la Corse depuis la Libération. Personne ne viendrait contester aujourd’hui les multiples bénéfices économiques et sociétaux de cette ré-ouverture. Des impacts économiques bien entendu, par la création d’un vivier de milliers de jeunes diplômés, par le transfert de technologie et de savoir vers les entreprises locales, mais aussi l’élévation d’un magnifique tremplin pour l’émancipation de la jeunesse corse, de sa langue et de sa culture ». Pour elle, l’université « a pleinement assuré cette mission pour la jeunesse corse » et entre dans l’âge adulte. « Son histoire forte et sa singularité dans le paysage académique européen lui donnent le potentiel de relever les défis à venir. Elle a eu, et continue d’avoir, un rôle déterminant dans la construction d’une société fondée sur la connaissance. Et l’on voit même aujourd’hui combien, plus qu’un contre-pouvoir, elle a produit du pouvoir fondé sur la connaissance. En cela les détracteurs du projet universitaire avaient raison de craindre sa ré-ouverture. C’est un fait et un engagement qui lui confèrent aujourd’hui une responsabilité : celle qui consiste à transmettre non seulement des savoirs, mais à travers eux des capacités et des vertus - c’est-à-dire le pouvoir d’agir et de penser selon des valeurs ». Et de conclure in lingua nostra : « Allora, femu a scumessa chi st’università diventessi, ancu di più, un mutore di a capacità pruduttiva di a Corsica, una facultà di creazione è di furmazione à longu andà, mà sopratuttu ch’ella apressi millaie d’ochjii nant’à l’avvene di a Corsica è di stu mondu ».



Des destins liés

Un moteur exceptionnel, c’est bien ce que l’université est à la ville de Corti. Là encore, c’est la détermination des militants qui a imposé, toujours de haute lutte politique et populaire, son emplacement dans la capitale historique de la Corse. L’Etat, à l’époque, et ses relais locaux, auraient voulu la scinder en deux entités, une à Bastia et l’autre à Aiacciu. Histoire de déminer le terrain. Plus personne aujourd’hui ne remet en cause son emplacement. Surtout pas le maire Xavier Poli qui estime que ce 40ème anniversaire est l’occasion « de se souvenir des fondamentaux. C’est important parce que c’est un fil conducteur qui donne son sens aux choses, une fois que l’on a rendu hommage à ceux qui se sont battus et ont œuvré ». Il l’affirme clairement : « Les destins de Corse et de l’université sont indissociablement liés. Il n’y a qu’une seule méthode qui vaille : le partenariat, c’est ce que je me suis attaché à faire avec l’université, la Collectivité de Corse et l’Etat ». Il regarde l’avenir, se dit « fermement déterminé et engagé » et promet : « Nous avons encore de belles et grandes choses à faire ensemble ».