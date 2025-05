Les 39es championnats de Corse de Tennis à partir du 6 juin au CT de Lucciana

« On ne quitte pas le club de tennis de Calvi pour celui de Lucciana, c’est bien au centre territorial de notre ligue que ces championnats vont avoir lieu », tient à préciser Philippe Medori, le président de la ligue corse. «Depuis longtemps, c’était une volonté de notre ligue de regrouper ces championnats ici à Lucciana. C’est une décision courageuse, un défi majeur pour nous d’organiser ceux-ci de A à Z et ça permet aussi d’ouvrir des perspectives nouvelles pour la ligue, d’élargir le champ des possibles. Ça nous permet aussi d’augmenter le nombre de compétiteurs, 68 de plus qu’en 2024, pour ces championnats qui sont qualificatifs pour les "France" qui auront lieu à Roland-Garros entre début et fin août selon les catégories».





En chiffres

Justement, parlons chiffres. 250 joueurs (des deux sexes) de 11 à plus de 80 ans, répartis en 34 catégories plus 6 autres catégories de 8 à 10 ans, se succéderont à Lucciana. «Les niveaux «Galaxie» jaune, orange et vert, pour des titres honorifiques » précise Anthony Zaru, secrétaire général de la ligue corse. «Cette compétition est donc bien intergénérationnelle, comme le souhaite la ligue, puisque de très jeunes joueurs côtoieront des joueurs aguerris et vétérans ».

Au total, pour rester dans les chiffres, ces championnats de Corse vont mobiliser sur 8 courts : 42 bénévoles, 3 personnes en charge de l’accueil des joueurs, 3 juges-arbitres,16 superviseurs, une équipe technique de 3 personnes, 3 personnes pour la communication, 10 personnes pour la restauration, 1 cordeur, 2 personnes pour l’entretien du terrain en terre battue et 1 équipe médicale composée de 1 médecin et 1 kiné.





1re coupe de Corse de Pickleball

Les premières rencontres sont programmées pour le vendredi 6 juin à 9 heures, tandis que les finales sont prévues le lundi 9 juin (jour de la Pentecôte) en fin d’après-midi. Diverses animations, stands et ateliers (beach tennis, padel, Pickleball …) rythmeront la journée.

Intégrée dans cette manifestation, la 1re coupe de Corse de Pickleball, le dimanche 8 juin. Partie intégrante de la Fédération française de Tennis, cette variante se joue, le plus souvent en double, sur un terrain plus petit ( 6,1m x 13,41m). La pratique du pickleball avec des raquettes et une balle spécifique peut être compétitive ou familiale, mixte ou intergénérationnelle. Les jeunes pouvant tout à fait jouer avec des adultes !

***

Le tennis sera décidément en verve en cette fin de saison au centre territorial avec, outre ces championnats de Corse toutes catégories, « Les petits corses », compétition pour les 9/10 ans du 10 au 13 juin, la « Summer Cup » les 25 et 27 juin (phase qualificative pour les championnats d’Europe U14 par équipes), les championnats de Corse de Padel les 28 et 29 juin et l’ITF doté de 25 000 $ pour les joueurs professionnels classés entre la 250e et la 1000e place à l’ATP, du 6 au 13 juillet.

CNI aura l’occasion de remonter au filet d’ici là !