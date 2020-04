Les 22 recycleries de Corse rouvriront leurs portes le 6 mai

Depuis le 17 mars, la collecte de textiles, l'accueil en recyclerie ainsi que la distribution de composteurs ont été interrompues. Le 6 mai prochain, le Syvadec assurera à nouveau ces services. La reprise de ces activités s’accompagnera de mesures sanitaires destinées à protéger à la fois les agents du SYVADEC et les usagers.





Les recycleries



Les 22 recycleries de Corse rouvriront leurs portes aux particuliers et professionnels aux horaires habituels, dans le strict respect des règles sanitaires nationales.



Le service avait jusqu’ici été maintenu uniquement pour les communes et communautés de communes, afin de réceptionner et traiter leurs différentes collectes de tri, d’ordures ménagères et d’encombrants.



Attention : les meubles ne seront pas acceptés car la filière nationale n’a pas repris ses activités. Le Syvadec demande aux usagers de garder leurs meubles chez eux jusqu’à réouverture de la filière. Ils seront refusés dans les recycleries. Tous les autres types d’encombrants seront acceptés.



Les conditions d’accès seront soumises à des précautions particulières pour assurer la sécurité des usagers et des agents : l’accès sera limité à un passage par jour par personne, trois véhicules maximum seront autorisés simultanément sur le site, et les usagers devront respecter la règle de distanciation et appliquer les gestes barrières.



Cette nouvelle organisation, nécessaire pour répondre aux impératifs actuels de santé publique, est susceptible d’entraîner des délais d’attente. Il est conseillé de ne pas se précipiter dans les recycleries dès les premiers jours de réouverture pour éviter l’engorgement des sites.





La collecte des textiles



Les 150 bornes réparties sur l’ensemble de la Corse seront remises en service. Elles pourront de nouveau accueillir les vêtements et le linge de maison propres et secs, ainsi que les chaussures par paires, le tout devant être déposé dans des sacs fermés.





Le compostage



Les distributions de composteurs et lombricomposteurs reprendront avec des modalités adaptées au respect de la distanciation et des gestes barrières. Des rendez-vous individuels seront proposés afin que les usagers puissent venir retirer leur composteur dans les meilleures conditions. Les inscriptions sont ouvertes sur le site syvadec.fr.



Les usagers sont appelés à appliquer strictement les consignes données par les agents, afin de protéger leur santé, la santé de leur famille et celle des agents du service public des déchets.