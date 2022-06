Législatives : Walter Lippler, candidat pour Les Patriotes dans la première circonscription de Corse-du-Sud

TYRANNIE SANITAIRE : PLUS JAMAIS ÇA !

Pour un retour de toutes les Libertés, les députés Patriotes exigeront :

L’abrogation définitive du pass à l’entrée des hôpitaux et des EHPAD.

La réintégration immédiate des soignants suspendus.

Le refus de l’obligation vaccinale Covid.

L’interdiction constitutionnelle des confinements.

Un accès égal aux soins et l’ouverture de nouveaux lits.

Le maintien de l’argent liquide.

Le retour de la liberté d’expression.

Le refus de l’identité numérique et des projets de surveillance des populations.



SOUVERAINETÉ, JUSTICE SOCIALE !

Porter la voix du Frexit au Parlement.

Défendre le pouvoir d’achat et la retraite à 60 ans, la ruralité et la nature, la réduction de l’immigration, exige de quitter l’Union européenne, Schengen et la CEDH.

Défendre notre indépendance énergétique et des prix de l’énergie nettement moins chers.

Préserver la Paix, c’est quitter l’OTAN et engager le dialogue plutôt que d’envoyer des armes.



STOP CORRUPTION !

Notre société est rongée par la corruption et les conflits d’intérêts. Les députés Patriotes se battront pour la transparence et la vérité et exigeront :

L’inéligibilité à vie des élus condamnés pour corruption.

L’interdiction du pantouflage pour la haute fonction publique.

Un procès et la vérité sur les effets secondaires des vaccins anti-covid.

Une lutte implacable contre l’influence tentaculaire des cabinets de conseil, des lobbies et de la Finance.



UNE VRAIE DÉMOCRATIE !

Il faut rendre la parole et le pouvoir au peuple !

Les députés Patriotes se battront pour :

Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) :

500 000 signatures pour déclencher un référendum sur tout projet de loi.

La proportionnelle intégrale à toutes les élections pour une juste représentation des courants d’opinion.

L’interdiction du vote par correspondance et du vote électronique, contre la fraude.

La reconnaissance du vote blanc.