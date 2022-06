Législatives 2022 : la réaction de Paul-André Colombani, réélu député de la 2e circonscription de Corse-du-Sud

Mes premières pensées vont tout d’abord à la famille d’Yvan Colonna pour leur dire toute la détermination dont je vais faire preuve pour qu’ils obtiennent cette vérité à laquelle ils ont droit. Bien entendu je veux remercier les milliers de Corses qui m’ont fait confiance et qui ont validé mon travail, ce soir, et je peux leur dire que je ne les décevrai pas dans les années qui arrivent. Ces remerciements je les adresse aussi à mes équipes de campagne.

J’ai été le seul candidat nationaliste dans cette circonscription cela m’a facilité la tâche. Nous avions fait la différence lors du premier tour, on savait qu’il allait être très difficile de revenir pour ma concurrente. Aujourd’hui nous avons consolidé une place forte mais cela ne doit rien au hasard. Si nous réalisons des scores fleuves à Porto-Vecchio et à Zonza et dans les communes du Sud c’est aussi le travail qui a été mis en place dans nos communes depuis deux ans qui paie. Les gens voient le changement de gouvernance et c’est pour cela que l’on se retrouve aujourd’hui avec des scores aussi importants. Tout ce que je peux espérer ce soir c’est que nous ayons un maximum de députés nationalistes en Corse. Je veux avoir aussi un mot pour ma concurrente et même si la campagne a été dure, il n’y a jamais eu d’attaques personnelles.

Nous allons siéger au sein d’un groupe Liberté et Territoire qui devrait s’appeler autrement mais qui devrait être articulé avec les députés d’outre-mer. Nous sommes prêts à entamer les discussions à venir sur l’autonomie de la Corse.