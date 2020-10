Le virage d'Orange France sur le marché international du reconditionné

Recyclage, Reprise, Reconditionnement, ce sont les trois piliers de ce nouveau programme qui, pour Orange France, permettra de​Pour le recyclage, l'action consiste à collecter et à recycler les téléphones qui ne sont plus fonctionnels ou qui n’ont plus de valeur marchande. Pour cela, l’opérateur travaille en partenariat avec Emmaüs International. En France, l'intégralité des bénéfices du recyclage est reversée à l'association.Pour la Reprise, les clients pourront échanger un téléphone en boutique, contre une remise immédiate ou un bon d’achat. Orange les rachète au prix de l’argus du jour. La reprise permet de donner une seconde vie au mobile et 2 euros seront versés au réseauEmmaüs International pour chaque reprise.Pour le Reconditionné, Orange proposera à la vente une gamme de téléphones reconditionnés disponibles sur Orange.fr et Sosh.fr, et dans les boutiques d’ici quelques jours.Pour proposer cette offre, Orange a sélectionné, pour sa gamme de produits reconditionnés, des experts français de la seconde vie mobile : Again et Recommerce. Les smartphones reconditionnés sont des terminaux qui ont fait l’objet d’un contrôle sur plus de 35 points techniques, de réinitialisation à 100%, ils seront livrés avec des accessoires neufs et compatibles et sont garantis un an.Selon Orange : "l’engouement des français pour le reconditionné est notable car 60% d'entre eux ont déjà acheté un produit d’occasion dans les 12 derniers mois et près d’un quart a déjà acheté un smartphone d’occasion, une tendance plus marquée chez les 16-34 ans. Le marché du reconditionné représente environ 10% du marché des mobiles en France en 2019, et 13% estimés en 2021".Cependant pour Gaëlle Le Vu, directrice de la communication et de la RSE Orange France, il ne faut pas confondre le marché du smartphone d'occasion et celui du smartphone reconditionné. En effet le smartphone reconditionné fait l'objet d'une batterie de tests et d'un changement de certains composants ce qui permet de prolonger sa durée de vie et de réduire son impact environnemental dont les 3/4 sont dûs à sa fabrication. Et la réduction de l'impact environnemental est un objectif prioritaire pour Orange qui s'est engagé lors de la COP21 de décembre 2015 à intégrer au sein de son organisation les principes de l'économie circulaire.Le but de la manœuvre est de réduire son impact environnemental mais aussi de proposer à ses clients en boutique des smartphone à des prix pouvant afficher un prix inférieur de 30% par rapport au prix du modèle neuf. Pour que le consommateur ait confiance envers ses produits, Orange mettra en place dans ses boutiques des présentoirs où se trouveront les smartphones reconditionnés afin que le client puisse le voir et l'essayer comme s'il s'agissait d'un produit neuf.Le Groupe indique avoir l’ambition d’anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA en étant net zéro carbone d’ici 2040, malgré l’explosion des données sur les réseaux.