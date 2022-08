Le village de Costa renoue avec sa Fiera di u Focu

A Fiera di u Focu, retrouve cette année, ces 10 et 11 août sa place dans le calendrier culturel et festif de la Balagne. En effet, après 4 ans d'absence, pour des raisons d'organisation et de pandémie, A Fiera di u Focu, et plus précisément a Fiera di mistieri di l'arte di u focu è di l'artigiani a réinvesti les ruelles du village de Costa pour le plus grand plaisir de tous. "Durant deux jours, les 33 artisans, balanins et insulaires, notamment les nombreux couteliers, nous présentent leurs créations pour cette 6ème édition. Cette foire, comme les 1ères éditions, est toujours dans la même optique, mettre en valeur l'art et les métiers du feu" explique Jean-François Agostini, coutelier et président de l'association Costa Patrimoine.

Encore ce jeudi, tout au long de la journée, retentira le bruit du marteau qui bat le fer sur l'enclume lors des nombreuses démonstrations et fabrications de couteaux qui se succéderont. Petits et grands pourront ainsi découvrir les differentes étapes de leurs créations, de la lame, au manche, jusqu'à l'assemblage des deux parties.

Mais en plus des couteliers, céramistes, éditeurs, apiculteurs, pâtissiers, créateurs ou encore artistes ont volontiers participé à cet événement. "Nous avons décidé cette année de faire la foire en semaine car initialement, nous l'organisions le 2ème week-end d'août. Mais avec une interruption aussi longue, d'autres événements ont vu le jour et ont pris la suite. Cela ne rimait à rien de faire 2 foires en même temps surtout en Balagne. Alors l'idée nous est venue de la faire en semaine. Les visiteurs et artisans se rencontrent ainsi en dehors des ateliers. Nous regrettons l'absence des verriers qui ne pouvaient pas venir", continue Jean-François Agostini.

A Fiera di u Focu est aujourd'hui un des événements organisés par l'association qui devrait perdurer dans les années à venir. "Plusieurs aménagements ont été réalisés sur la place, comme la création d'un bar, ou l'amélioration du réseau électrique. L'association, souhaite ainsi développer d'autres festivités comme notamment une tumbera en fin d'année" termine le président.