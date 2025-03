Le train entre Casamozza et Ponte-Leccia reprend du service après plusieurs mois d'interruption

Depuis le 18 novembre 2024, aucun train ne circulait entre Casamozza et Ponte-Leccia, en raison d’un chantier d’envergure visant à rénover deux ponts ferroviaires datant de la fin du XIXe siècle. Ces ouvrages, celui de Muzelle, qui enjambe la RT20 entre Ponte-Leccia et Ponte-Novu, et le pont qui traverse la rivière Asco, nécessitaient une consolidation afin d’assurer la sécurité des voyageurs.



Les Chemins de fer de la Corse (CFC) ont annoncé ce jeudi sur leur compte X que les travaux de rénovation menés par la Collectivité de Corse sont en phase d’achèvement, permettant ainsi une reprise normale du trafic à partir du lundi 17 mars 2025.



Avec la réouverture de la ligne, les horaires des trains seront réajustés pour tenir compte de cette reprise de service. Les usagers peuvent consulter les nouveaux horaires sur le site officiel de la Collectivité de Corse : www.ct-corse.corsica/horaires.