Le tourisme à moto en Corse : un marché en plein essor

Avec près de 100 000 motos comptabilisées en 2022 transitant par les ports de l'île, les motards sont devenus un marché incontournable pour les professionnels du tourisme insulaires. Pour renforcer son attrait et augmenter sa notoriété auprès de cette clientèle, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse (CCI) et l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC) ont collaboré avec Corsica Ferries pour mettre en place une opération promotionnelle destinée à ce public passionné de deux-roues.



Du 18 au 21 septembre un groupe de journalistes du magazine spécialisé « Moto et Motards » a parcouru les routes de l'île, du nord au sud, en passant par le Nebbiu, le Centre Corse, l'Alta Rocca et la plaine orientale dans be but de publier un article entre novembre et décembre. "Cette publication promet d'offrir une vitrine exceptionnelle à la Corse, grâce à la portée considérable des réseaux sociaux du media qui rassemble près de 1,5 million d'abonnés." observe la CCI. "Les motards sont une cible très appréciée par les professionnels du tourisme, elle représente un vivier très important de clientèle à forte valeur ajoutée. observe Karina Goffi, présidente de la Commission Tourisme à la CCI de Corse. Selon l'élue qui es aussi présidente ..... " le profil de ces clients correspond à une catégorie à la recherche d’hôtels classés au minimum 3 étoiles avec garage, de bonnes tables, de circuits aux paysages variés, d’activités à sensations fortes et la Corse dans ce domaine dispose d’une offre en parfaite adéquation permettant de découvrir les routes insulaires en toute liberté ».



Une clientèle exigeante et des escapades de courte durée

Amateurs de sensations fortes et des routes sinueuses de l'ile cette clientèle privilégie privilégie généralement des escapades de courte durée, de 3 à 7 jours, pendant la période hors saison. Les motards recherchent des hébergements offrant un espace sécurisé pour garer leurs précieuses motos. Selon l'Agence française de développement touristique, leurs dépenses moyennes atteignent environ 1200 € par semaine, couvrant le transport, l'hébergement, les repas et le carburant. Pour Corsica Ferries, donc « À l’heure où la fréquentation est en recul et où le développement du tourisme en ailes de saison devient crucial, nous sommes convaincus de l’intérêt de promouvoir la Corse auprès de la clientèle motarde. Elle représente une réelle opportunité sachant qu’elle constitue un vivier de clients à pouvoir d’achat supérieur, que ce mode de locomotion est particulièrement adapté à nos routes, et en ce qui concerne leur acheminement en bateau, une moto n’occupe que très peu de place à bord, que des points positifs par conséquent.."



Corsica Ferries a déjà mis en place des actions de promotion ciblées auprès des nombreux clubs de motards tout au long de l'année. Cette stratégie commence à porter ses fruits, car la fréquentation des motards est celle qui diminue le moins pendant la saison touristique.