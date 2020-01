Le témoignage d’amour de Yanis aux Corses pour 2020

Yanis déborde de vitalité, de curiosité et d’une incomparable humanité, son ouverture aux autres est spontanée, sincère, désarmante voire surprenante pour son âge.

Avec les mots d’un enfant, il a écrit ces quelques phrases adressées à des gens qui se sont attachés à lui, autant qu’il s’est attaché à eux avec une affection non dissimulée comme en sont encore capables les enfants.





En voici le contenu qui espérons-le, viendra mettre un peu de baume au cœur à notre communauté en ces temps de grande incertitude. « Corses, je vous aime très fort car vous mettez des papillons dans mon cœur. Je ressens ça quand je viens chez vous, alors merci beaucoup. Je voulais dire que je vous aime très fort, vous êtes des gens adorables et on ose dire que vous ne voulez pas de nous, mais moi les gens qui disent ça, je leur dit M…. Moi je vous aime plus que tout au monde et je vous fais d’énormes bisous. Bonne Année 2020 à tous les Corses, Bisous, Yanis qui vous aime ! ».