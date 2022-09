Le souvenir du Sapeur François-Marie Ercole ravivé à Aléria

Étaient notamment présents, MM. le Lcl Jean-Noël Rigot , chef groupement sud/ouest du SIS 2B, le Cdt Jean-Christophe Bourdin , chef du bassin o pérationnel plain e , le Cne José Mariani représentant le chef de centre du CSP Bastia, l’ Adc Martin Giuly , représentant le chef de centre du CIS Aleria .

La famille de François Marie-Ercole, était représentée par l'Adc Laurent Risterucci, petit-neveu du défunt. On notait également la présence sur place de l' abbé Georges Nicoli , aumônier du SIS2B qui a procédé à la bénédiction de la tombe, des Sapeurs-pompiers d' Aléria et de la municipalité d' Aléria . L e Colonel Pier i , directeur du SIS 2B, le Lieutenant-colonel Thierry Nutti , président de l’ UDPSIS 2B et le président du CASIS étaient quant à eux excusés, car retenu par leurs obligations respectives.