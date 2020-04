Le sous-préfet de Corte sur le terrain pour veiller au respect des mesures de confinement

Il s'agissait pour le représentant de l'Etat de vérifier le respect des recommandations et des gestes barrières sur le marché autorisé de Ghisonaccia mais aussi d'assister à un contrôle coordonné police municipale-gendarmerie à Ventiseri.



Il ne faisait pas beau en Plaine Orientale mais, malgré la pluie, Ronan Léaustic a rappelé les dispositions relatives au marché sur lesquels on ne peut se déplacer que pour effectuer des achats de première nécessité.

Mais, on le sait, la règle est que tous les marchés, ouverts et couverts, sont interdits.





Toutefois, le préfet de département peut, après un avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, si les conditions de leur organisation, ainsi que les contrôles mis en place, permettent le respect des gestes barrières et des distances nécessaires entre les personnes.

Seuls les marchés distribuant des produits alimentaires et de première nécessité sont autorisés.



C'est le cas de Ghisonaccia.

C'est aussi le cas de Linguizzetta où le sous-préfet de Corte se rend ce jeudi matin.

Au programme de la matinée il y aura également du côté d'Aleria une opération de gendarmerie pour, toujours dans le cadre du confinement, veiller au respect de l'utilisation des attestations dérogatoires .

Ce mercredi matin à Ventiseri 44 véhicules ont été contrôlés : une seule infraction a été relevée pour non conformité de l'attestation produite !