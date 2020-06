Le sous-préfet de Calvi visite la piscine de Monticello avant sa réouverture lundi

La réouverture municipale de Monticello s'effectuera comme annoncé par la Municipalité le lundi 8 juin à 9 heures du matin. Toutes les mesures sanitaires imposées ont été prises pour assurer toutes les garanties sanitaires aux visiteurs et au personnel.

À 72 heures de cette réouverture tant attendue, Florent Farge, sous-préfet de Calvi s'est rendu sur place ce vendredi à la mi-journée.

Accueilli par le Maire de Monticello, Joseph Mattei, et par l'ensemble du personnel de la piscine municipale, le représentant de l'État à pu constater avec quel sérieux l'équipe municipale a mis en place le protocole sanitaire imposé par le Gouvernement.

" Nous avons la chance que depuis septembre 2019 la piscine est équipée d'une structure mobile rétractable et depuis peu d'un déshumidificateur d'air. Le petit bassin a été scindé en quatre parties et sera exclusivement réservé aux loisirs, et ce jusqu'à nouvel ordre.Le grand bassin séparé en deux couloirs sera lui réservé à la natation et aux activités nautiques.. Notre priorité c'est la santé du public et du personnel. Les réservations sont ouvertes depuis hier." précise le Maire Joseph Mattei avant de laisser le soin au responsable de la piscine, Fabien Guyon de détailler toutes les mesures mises en place pour cette réouverture programmée lundi matin:





7 jours sur 7, de 9 heures à 19h45



" Nous sommes allés bien au-delà de ce que le Gouvernement nous a demandé puisque en effet nous avons également pris en considération les recommandations de la ministre des sports. Il est certain que cette épidémie a changé notre mode de vie et qu'il a fallu s'adapter. Nous sommes conscient des enjeux sanitaires, tout comme nous avons pris conscience du besoin d'adapter notre piscine municipale à une autre forme de fonctionnement. La piscine rouvrira donc à compter du lundi 8 juin, en continue, de 9 heures à 19 h 45 et 7 jours sur 7. Les réservations seront prises par téléphone et les journées seront fractionnées en 5 créneaux (2 le matin et 3 l'après-midi).

La durée de chaque créneau sera de 1h45 (1 heure de natation + douche savonnée et 15 minutes pour une désinfection totale entre chaque session. Bien évidemment, en raison de toutes ces mesures le nombre de vestiaires en individuel est limité à 10 ( 7 ont été supprimés + le vestiaire collectif et deux WC sur 4). Chaque personne gardera son vestiaire de son arrivée à son départ. Le nombre de personnes par créneau horaire est limité à 10, ce qui représente 50 nageurs par jour contre 75 au plus fort des activités.

Bien évidemment, pour les raisons évoquées, il est demandé à toutes les personnes de respecter les horaires" Et de poursuivre en détaillant le mode de désinfection mis en place:

" Un marquage au sol est mis en place avec d'un côté une porte d'entrée et de l'autre une porte de sortie. Des masques et produit hydroalcooliques seront à disposition, le comptoir d'accueil est équipé d'un plexi-glass. Le port du masque est obligatoire jusqu'au vestiaires. Nous l'avons dit, entre chaque créneau horaire, 15 mn seront consacrées à la désinfection des locaux mais aussi du matériel"

Florent Farge, sous-préfet de Calvi s'est félicité de toutes ces mesures sanitaires, rappelant à son tour combien était importante la sécurité du public et du personnel de cette piscine municipale à montrer en exemple.