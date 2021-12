Le secours catholique corse aux côtés des plus démunis malgré la situation sanitaire

Hors de question de déroger à la règle. Malgré la dégradation de la situation sanitaire à quelques heures de Noël, le secours catholique de Corse a tenu à « permettre aux familles accompagnées de vivre un temps festif dans le respect des contraintes sanitaires ». Un désir d’altruisme fortement compromis par la situation sanitaire, mais les bénévoles l’assurent : « la créativité dans nos modes d’actions pour cette période a été sollicitée »,



Au programme dans toute la Corse, des bourses aux jouets, la création de cartes de vœux, de colis pour les détenus de Borgo et de Casabianda, la remise de cadeaux et de places de cinéma. Sur le secteur du grand Ajaccio, les bénévoles ont même prévu de livrer un repas de Noël préparé par un traiteur à plus de 200 familles. Autant d’actions qui se dérouleront jusqu’au 24 décembre.









Cette année encore, le secours catholique de Corse veut faire rimer la période avec solidarité dans un seul but : « permettre aux parents de mettre des cadeaux au pied des sapins, aux familles de vivre un temps festif », déclarent les bénévoles.