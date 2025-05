Le savoir-faire de 12 artisans corses mis en lumière par un label qualité à Porto-Vecchio

« Je suis toute seule pour faire ce métier »



Le président de la chambre consulaire Jean-Charles Martinelli, était présent pour cette cérémonie, de même que le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini et le président de l’Agence du développement économique de la Corse (ADEC), Gilles Giovannangeli. Ce dernier a rendu hommage à l’ensemble de l’artisanat insulaire : « On entend souvent dire à propos de la Corse qu’avoir de petites entreprises, ce serait une faiblesse. C’est tout le contraire : c’est la richesse de notre territoire. C’est une petite filière d’environ 200 entreprises et 500 emplois, mais une filière qui a du sens et qui balaie 16 domaines et près de 180 métiers, autour du bois, de la coutellerie ou de la céramique. » Gilles Giovannangeli en est convaincu : pour avancer, la Corse doit « se concentrer sur la production et ne pas seulement continuer dans une économie de consommation ».



Céramiste à Propriano, Dominique Meugin voit dans l’attribution de ce label « une belle reconnaissance » de son travail qu’elle a commencé en 1999. « C’est un métier qui est long avant que l’on puisse maîtriser une technique. Etre reconnu pourra me permettre d’explorer d’autres domaines, peut-être. Même si mon domaine de prédilection, ce sont les arts de la table. » Séverine Delrieux, gérante de la sellerie porto-vecchiaise Cap’O Sud, est toute émue : « Il faut que je digère un peu ! Je n’aspire pas à la perfection, mais ce type de récompenses donne un coup de projecteur à toutes ces femmes qui se lancent dans l’artisanat. Moi, je suis toute seule pour faire ce métier qui demande parfois d’être robuste ! »