Le salon du chocolat de Bastia se met à l'heure de la coupe du Monde de la pâtisserie

Charles Monti le Mercredi 9 Octobre 2019 à 13:16

Le Salon du chocolat et des délices de Corse, qui se tiendra du 18 au 20 Octobre prochains à Bastia, a été retenu pour accueillir, pour la 1ère fois en Corse, un évènement exceptionnel à visibilité mondiale : la sélection de l'équipe de France de la pâtisserie, glacerie et chocolaterie pour la prochaine coupe du Monde de la spécialité qui se disputera en 2201 et à laquelle aspire, parmi les 16 postulants une représentante corse, Alexia Santini en l'occurrence, Mais au-delà de la compétition et du choix qui sera opéré par le comité de sélection, présidé par Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde en 2016, le salon du chocolat et des délices de Corse garde tout l'attrait qui fait son succès depuis huit ans maintenant, un succès dont Pierre Savelli, le maire de Bastia, Louis Pozzo di Borgo, représentant Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de la CdC et Christophe Graziani, représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la haute-Corse ont dit mercredi matin, à la mairie de Bastia, tout le bien qu'ils en pensaient dans le sillage de la présentation officielle effectuée par Paul Pierinelli, président de l'association qui organise l'événement. Nous vous en reparlerons.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie